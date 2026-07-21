冷氣不是調越低越涼！日本實測曝先按「1鍵」　降溫更快還更省電

▲日本大金實測冷氣先按風量強降溫更快。（圖／記者楊智雯）

記者楊智雯／綜合報導

近日全台持續高溫，民眾一回到家就急著把冷氣溫度調到22、23度，希望能快點降溫，也有網友認為「冷氣先開16度最快」、「先降到最低再慢慢調高」，不過，日本空調大廠大金提醒，冷房效果其實不是單純靠調低設定溫度，若想讓房間更快變涼，第一步應該先按下「風量自動」或「強風」鍵，而不是把溫度越調越低。

日本大金曾針對冷氣使用方式進行實測，比較「設定溫度降低1度」與「將風量調成強風」兩種方式的效果，結果發現，在冷房運轉時，若覺得室內仍偏熱，將風量切換為「強風」，耗電量僅約0.52kWh；反觀直接把設定溫度降低1度，耗電量則達1.13kWh，幾乎多出一倍，原因在於，人體對涼爽的感受除了室溫外，也受到氣流影響，提升風量可讓冷空氣更快循環全室，不必讓壓縮機持續高負載運轉，就能達到更好的降溫效果。

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另外，不少人擔心強風會比較耗電，因此習慣一開冷氣就把風量設成「弱」，認為這樣比較省電，大金實驗卻得到相反結果，冷房初期若使用弱風，室內降溫速度反而變慢，壓縮機必須運轉更久才能達到設定溫度，因此整體耗電量反而增加；相較之下，將風量設為「自動」，冷氣會依室溫自動以強風快速降溫，等室內溫度穩定後再自動降低風量，不但能更快感受到涼意，也能減少不必要的耗電，實測顯示，「風量自動」比「弱風」可減少約3成耗電，兼顧舒適與節能。

因此建議炎熱天氣剛回到家時，與其急著把冷氣溫度一路往下調，不如先使用「風量自動」或「強風」模式，加速冷空氣循環，待室溫穩定後，再維持26至28度的適當設定，不僅能更快降溫，也有助於降低電費負擔，讓冷氣吹得更有效率。