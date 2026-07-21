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怕菜刀太利容易切到手！專家點名「鈍刀更危險」　番茄壓爛、長蔥藕斷絲連都是警訊

▲▼菜刀,鈍刀,鋒利度,判斷。（圖／記者楊智雯攝）

▲家裡菜刀用好多年，越來越難切。（示意圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

「菜刀是不是不要太利比較安全？」一名網友在PTT發文，家裡的菜刀用了好幾年，最近越來越難切，想拿去磨刀卻又擔心刀太利是不是更容易切到手，好奇詢問大家是否真的有需要定期磨刀，貼文曝光後網友熱烈討論，不少人直言，「鈍刀才可怕」、「真正容易受傷的是切不動的刀」、「刀子越鈍越要出力，反而更危險」。

不少有料理經驗的網友分享，使用鈍刀切食材時，往往需要花更多力氣往下壓，尤其遇到番茄、洋蔥、南瓜等表面光滑或質地較硬的食材，刀刃容易打滑，一旦失去控制，反而比鋒利的刀更容易割傷手，也有網友回應，自己以前就是擔心刀太利不敢磨，直到切菜時刀子突然滑開，才發現原來鈍刀更容易切到手。

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究竟什麼時候代表菜刀已經變鈍？日本生活媒體《オトナンサー》曾訪問Meister推廣部的資深專家林泰彥，他指出，菜刀不必等到完全切不動才進行保養，因為刀刃在切食材時會持續受到摩擦，反覆碰撞砧板也可能使刃尖逐漸變形、磨損，而且之前曾與一家創投公司合作，利用味覺感測器研究用鈍刀切食物如何影響食物的味道，例如，對比用新刀切的甜椒和用一把用了一個多月沒磨過的刀切的甜椒，發現後者嘗起來更苦更酸，日本刀具專家林泰彥提醒，想判斷家中的菜刀是否已經變鈍，可以從日常切菜時觀察以下幾個訊號：

1. 番茄還沒切開，果肉就先被壓爛

番茄表皮薄滑、果肉柔軟，是最容易測出刀刃鋒利度的食材之一，若刀刃無法順利劃破表皮，必須反覆來回拉鋸，甚至還沒切開，番茄就先被壓扁、汁液流滿砧板，代表菜刀的鋒利度已經明顯下降。

2. 長蔥切完仍「藕斷絲連」

切好的長蔥拿起來後，若蔥段之間仍有纖維相連，無法一次俐落切斷，也可能是刀刃開始變鈍，鋒利的菜刀能乾淨切斷蔬菜纖維，鈍刀則容易以擠壓、拉扯的方式切割，讓食材斷面變得不整齊。

3. 切洋蔥比以前更容易流淚

切洋蔥突然變得特別刺眼，不一定只是洋蔥太嗆，鋒利刀刃能較乾淨地切斷洋蔥細胞，鈍刀卻容易擠壓、撕裂纖維，使更多刺激性成分釋放，因此若近期切洋蔥時更容易眼睛刺痛、流淚，也可能是在提醒菜刀需要保養。

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