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「每天看雲」月領24萬！零粉絲男大生獲選　神仙工作遭疑內定

大陸老君山景區日前推出月薪人民幣6萬元（約新台幣24萬元）、包吃包住的「雲海觀察員」短期職缺。（圖／翻攝自微博）

▲河南老君山景區公開招募一名「雲海觀察員」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸河南省老君山景區日前推出月薪人民幣6萬元（約新台幣24萬元）、包吃包住的「雲海觀察員」短期職缺，只需每天拍攝1支雲海短片分享，吸引超過3500人報名。沒想到，最終獲選的是1名幾乎沒有粉絲、首次發布影片的00後大學生，引發外界質疑是否為「內定」。對此，景區高層出面澄清，強調全程依照公開規則評選，沒有任何人為介入。

綜合陸媒報導，根據景區公布的結果，抖音帳號「小灶」以8.6萬個按讚數奪冠，遠遠超越第2名約9000個按讚數。由於該帳號參賽影片竟是第1支作品，加上幾乎沒有粉絲基礎，讓不少網友質疑結果不單純，甚至在新任觀察員發布第1支工作影片後，仍有人留言認為「更像是內定」。

面對質疑，老君山文旅集團副總經理張鵬遠接受媒體訪問表示，活動從一開始就訂定以影片按讚數作為主要評選依據，景區完全依照規則辦理，也尊重平台演算法。他坦言，其實最擔心的是由景區所在地洛陽或欒川的創作者獲勝，反而更容易遭外界質疑有「自己人」或「關係戶」。

張鵬遠透露，直到確定得主後才得知，「小灶」是1名剛畢業的大學生，甚至沒有自己的剪輯筆電，運動相機也是臨時借來，景區還特地協助準備電腦與工作設備，讓他能順利開始拍攝。

至於外界擔心由素人擔任觀察員，影片品質恐怕不穩定，張鵬遠則認為，景區最重視的是宣傳效果，而宣傳的本質就是流量，「只要影片能吸引大家觀看，就代表符合市場需求。」他表示，不會替觀察員設定KPI，希望對方以最真實的方式記錄老君山，也相信作品會是最好的回應。

談到爆紅企劃的誕生，張鵬遠笑說，其實只是同事聚餐時臨時想到的點子，隔天便完成企畫並對外公布。至於月薪6萬元的設定，他指出，以目前專業攝影師市場行情估算，1個月拍攝工作約落在這個價位，並非刻意炒作。相比其他景區動輒祭出數十萬甚至百萬元獎金，老君山希望用合理預算創造更大的宣傳效益。

張鵬遠也強調，目前老君山每年接待旅客已達5、600萬人，幾乎來到景區運量上限，未來持續行銷並非單純為了吸引更多遊客，而是希望將老君山從「網紅景點」打造為具有長期影響力的品牌景區，延續旅遊熱度與提升整體觀光形象。

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