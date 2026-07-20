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為何要演習行動網路降速？　權威專家：確保國家在極端壓力下運作

▲▼滑手機。（圖／記者姜國輝攝）

▲「2026城鎮韌性（防空）演習」結合今年度漢光演習，首次演練行動網路受阻，行動網路降速，僅能使用語音通話與簡訊的情境。。（示意圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

「2026城鎮韌性（防空）演習」結合今年度漢光演習，首次演練行動網路受阻，行動網路降速，僅能使用語音通話與簡訊的情境。對此，前亞太網路資訊中心 (APNIC)主席黃勝雄20日表示，數位韌性的建立無法一蹴而就，將行動網路降速納入城鎮韌性演習，不僅是演練一段時間的頻寬受限，更是向全社會傳遞通訊備援與風險共擔的現代防衛觀念。他認為，唯有透過不斷的實兵驗證、釐清各關鍵領域的真實需求，並逐步落實從實體隔離到全面靜默的精進管理機制，台灣才能在面對未來的不確定性時，確保國家命脈在極端壓力下依然穩健運作。

黃勝雄表示，近年來地緣政治衝突的新樣態與複合式災害頻繁發生，正徹底翻轉全球對於數位韌性的想像。當面對極端干擾或刻意破壞時，傳統追求的完全復原往往不切實際，取而代之的核心概念已轉為最低運作水準(MOL)。

黃勝雄指出，在通訊頻寬極度稀缺的狀況下，如何確保關鍵服務維持運作，已成為國家安全與社會防衛的重大課題。政府即將展開的城鎮韌性演習，首度將行動網路降速納入實兵演練項目，正是落實這項戰略轉變的重要里程碑。

黃勝雄表示，過去的各類防空與民安演習中，鮮少針對通訊韌性進行真正具備壓力的實兵演練，多數停留在帳面上的應變規畫。

黃勝雄認為，網路通訊從來不是無限資源。這次演習模擬極端情境下的頻寬受限，其重要性在於提供了一個真實的壓力測試場景。透過主動調控頻寬，不僅讓社會大眾在相對安全的環境下體驗並因應網路降載情況（如改用固網、Wi-Fi、市內電話，或是下載離線地圖與建立替代訊息交換機制），更為各大關鍵基礎設施提供了一個檢視自身真實需求的關鍵機會。

黃勝雄表示，數位韌性的一大挑戰在於，各大關鍵基礎設施領域對於關鍵網路通訊頻寬的需求存在巨大差異。醫療與緊急救援、金融清算以及交通號誌控制，其所需的頻寬特性與頻次截然不同。要以一套一體適用的單一基準來決定所有關鍵設施的運作水準，在實務上幾乎不可行。

黃勝雄說，透過這次演習，各關鍵設施主管機關與營運商得以在降速環境中，具體檢驗自身系統在有限頻寬下的實際運作效能，進而精確定義出符合各領域特性的門檻，避免資源錯置或關鍵節點癱瘓。

黃勝雄表示，當局部的行動網路降速演練成為常態化的壓力測試後，未來的網路管理與資源調控勢必走向更精細的制度化分級。面對高度不確定的地緣政治與複合式災害，數位防衛不能僅停留在被動的頻寬擠壓，而必須在極端情境下，建立一套清晰且果斷的流量分級與生存機制，「未來網路管理的精進演進，核心在於依據服務的戰略重要性進行精準切割」。

首先「關鍵服務實體隔離」，黃勝雄指出，針對攸關國家命脈、社會安全與核心防衛的最高等級設施，在極端情境下確保其通道的絕對純淨與安全，透過實體隔離或專用通道排除公眾網路干擾。

其次「重要服務滿足 MOL 需求」，他表示，對於維持社會基本運作與民生經濟不可或缺的次核心服務，確保其在頻寬極度稀缺的限制下不因全面癱瘓而引發次生災難。

再者「非必要服務全面靜默」，他指出，在高壓或資源枯竭的臨界點上，果斷捨棄日常的高流量娛樂與非核心傳輸，將每一位元的頻寬與電能集中保留給前述兩者。

黃勝雄指出，當頻寬受限成為必須面對的常態或突發危機，社會與政府必須建立清晰的應變次序。這次演習與未來的動態分級治理，正有助於推動台灣社會逐漸發展出符合在地脈絡的 PACE 協定與運作機制。

他認為，從日常慣用的主要行動網路，到網速受限時可切換的備援固網與市內電話，再到災害發生時的各類應急訊息交換機制，以及作為終極保底的緊急支援通訊，每個環節都需要透過演練與制度設計來不斷磨合。

黃勝雄說，數位韌性的建立無法一蹴而就，將行動網路降速納入城鎮韌性演習，不僅是演練一段時間的頻寬受限，更是向全社會傳遞通訊備援與風險共擔的現代防衛觀念。他認為，唯有透過不斷的實兵驗證、釐清各關鍵領域的真實需求，並逐步落實從實體隔離到全面靜默的精進管理機制，台灣才能在面對未來的不確定性時，確保國家命脈在極端壓力下依然穩健運作。

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