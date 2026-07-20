獨／蔣萬安來電邀約725上街頭！知情人士親曝通話內容：不是最好方式

▲蔣萬安致電陳其邁市長邀725遊行，陳其邁還原雙方對談內容。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者吳奕靖／高雄報導

台北市長蔣萬安今（20）日下午致電高雄市長陳其邁，邀請參加7月25日凱道活動，不過根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握，根據親邁人士的說法，還原雙方通話內容表示，實際情況並非單純以行政院明日召開《食安法》修法會議為由婉拒，而是他認為，在走上街頭前，中央與地方應先面對面把問題談清楚，針對通報、檢驗及預防性下架等制度逐項檢討，才能真正解決問題。

據了解，蔣萬安下午致電陳其邁時，第一通電話並未接通，不久後陳其邁主動回撥。蔣萬安在電話中表示，食安問題不分黨派，高雄也是南部最重要的城市之一，希望陳其邁能以地方父母官身分參加725活動，共同為民眾關心的食安議題發聲，也強調不希望食安議題被政治化。

陳其邁則在電話中向蔣萬安表示，自己已收到行政院召開會議的通知，也已詳細看過相關修法草案。他指出，自己過去擔任立委期間，就曾參與推動《食品安全衛生管理法》修法，對油品安全議題長期關注；《食安法》上次大幅修正至今已有一段時間，這次事件從地方執行到中央制度，無論法律面或實務面，都應坐下來重新檢討。

▲陳其邁認為走上街頭前，應該先面對溝通。（圖／記者周宸亘攝）

陳其邁表示，地方首長每天面對的市政工作方方面面，大家都很辛苦。行政院明日(21日)下午既然已邀集地方政府開會，中央與地方就應先面對面充分交換意見，包括通報系統是否應有更明確的強制規定、檢驗機制如何真正落實，以及預防性下架制度應如何補強，都應逐項討論。

陳其邁特別提到，預防性下架制度在2014年修法時，當時行政院對部分規定仍持保留態度，最後未能在法律中訂得更明確；如今面對新的食安事件，這些制度漏洞就應重新檢視，不能只停留在政治攻防。

▲親邁人士還原跟蔣萬安的電話對談內容 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

陳其邁認為，在中央與地方尚未面對面溝通、制度問題也還沒釐清前，就直接走上街頭，恐怕不是最好的處理方式。地方政府是第一線執行者，真正的重點應該是中央與地方如何互補合作，把制度補強、把責任分工說清楚。

他強調，若法規與執行機制沒有完整檢討，未來再發生類似事件，中央與地方仍可能反覆爭論責任歸屬，最後問題依舊沒有解決。與其先走上街頭，不如先坐下來把制度談清楚，才是對民眾食安負責的做法。