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嗨到地球在晃！西班牙進球瞬間「測得地震訊號」　震波連發3次

▲▼西班牙奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年世界盃西班牙奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

西班牙在世界盃決賽奪下隊史第2座冠軍，全國球迷陷入狂歡，不僅歡呼聲響徹各地，就連地底都「感受」到這股熱情。科學家20日表示，當西班牙前鋒托瑞斯（Ferran Torres）攻進關鍵一球，以及終場哨聲響起確定封王時，全國多處地震儀都偵測到明顯震動，顯示數以千計球迷同步跳躍、歡呼，甚至產生可測量的地震訊號。

▲▼2026年世界盃西班牙奪冠，巴塞隆納（Barcelona）慶祝人潮。（圖／路透）

▲西班牙奪世界盃冠軍引發全國球迷同步狂歡跳躍，多處地震儀成功捕捉到3波「人為地震」訊號。（圖／路透，下同）

奪冠狂歡震動全國　3波訊號全被記錄

根據法新社報導，巴塞隆納地球科學中心（Geosciences Barcelona）研究團隊分析西班牙國家地理研究院（IGN）及加泰隆尼亞地質暨製圖研究院（ICGC）的監測數據後發現，阿爾赫西拉斯、巴塞隆納、加地斯及格拉納達等城市，都出現與球迷慶祝活動相符的異常震動。

研究指出，地震儀在決賽期間共記錄到3波明顯震動，第一波發生在托瑞斯攻進關鍵進球時；第二波則出現在隨後一記進球經影像輔助裁判（VAR）判定無效後；而最強烈的一波，則出現在終場哨音響起、西班牙正式奪冠的瞬間，反映全國球迷同時爆發歡呼與跳躍的震撼場面。

▲▼2026年世界盃西班牙奪冠，馬德里（Madrid）慶祝人潮。（圖／路透）

科學家：屬於人類活動引發的「誘發地震」

研究人員表示，這類震動屬於人類活動造成的「誘發地震」（Induced Seismicity），並非自然地震，而是大量民眾在短時間內同步跳躍、踩踏與吶喊，所形成的地面振動，因此被高靈敏度地震儀成功捕捉。

事實上，這並非西班牙首次出現類似現象。2024年歐洲國家盃決賽，西班牙擊敗英格蘭奪冠時，尼科・威廉斯（Nico Williams）與奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）的進球，也曾讓馬德里與巴塞隆納等地的地震儀測得明顯震動，再度證明大型體育賽事引發的大規模群眾狂歡，不僅能震撼球場，也足以在科學儀器上留下紀錄。

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