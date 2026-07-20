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政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

張景森「蔣萬安暗算盧秀燕」　綠營：一手逼盧、一手逼鄭麗文就範

▲盧秀燕、張麗善、謝國樑、蔣萬安。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕、張麗善、謝國樑、蔣萬安。（圖／記者游瓊華攝）

記者陶本和／台北報導

針對近日中聯油品的問題，台北市長蔣萬安號召「725上凱道反毒油」，行政院前政務委員張景森20日表示，這是「爭奪領導權、暗算盧秀燕」，政治人物的出手，表面上都是大義凜然，底子裡全是權力算計；另外，一位綠營黨政人士分析，認為蔣萬安一手是將台中市長盧秀燕逼上風口浪尖，另一手逼迫黨主席鄭麗文就範。

張景森表示，最近蔣萬安高調號召全國食安大遊行，表面上這是為了「毒油事件」替人民向中央討公道；但如果從客觀的政治效果來剖析，這是一場包藏禍心、「一箭雙雕」的精準權謀。

張景森分析，蔣萬安的主要目的，是為了自己未來的總統大位，將自己拱上藍營唯一共主的地位，並順勢剷除黨內最大的潛在競爭者——盧秀燕。

張景森表示，因為在台灣的政治生態中，食安是地方首長的緊箍咒，這次毒油事件的風暴核心與主要進口、加工源頭，就在台中。作為地方主管機關，盧秀燕率領的台中市政府在第一線的稽查與督導上，根本責任難逃，「蔣萬安不知道這點嗎？他當然知道！但他偏要敲鑼打鼓、將這場戰火點燃到全國決戰規格」。

張景森認為，對盧秀燕來說，「事情趕快解決、危機趕快平息」就是最好的方法，但是蔣萬安偏偏就要哪壺不開提哪壺，提油救火。可以預期到，當食安成為全國政治對抗的焦點，民進黨為了防守，勢必會啟動全黨資源「圍魏救趙」，將輿論的探照燈與所有砲火，全數引向身處風暴中心的台中市政府，「盧秀燕不會受到重傷嗎？但這正是蔣萬安最高明的借刀殺人計」。

張景森說，卓榮泰有整個中央機器當防盾，根本不易一拳擊倒；但這場遊行如果激起的漫天烽火，卻能名正言順地把責任難逃的盧秀燕推進火坑煉爐。當綠營全力圍剿盧秀燕、讓她在毒油風暴中重傷、提前在「二〇二八」中出局時，放眼整個國民黨，還有誰能阻擋蔣萬安黃袍加身？

他強調，這不是一個為食安奔走的市長，而是一個放眼2028、政治心機深不可測的棋手，這場名為幫人民發聲的遊行，從客觀的政治效果來看，是一場精密的黨內清洗。

▼行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼行政院前政務委員張景森，今（28日）為京華城案到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

另外，一位綠營黨政人士受訪時，也抱持跟張景森類似的看法，他分析，蔣萬安藉題發揮下了一盤只賺不賠的政治棋局，不僅越過黨中央逼黨主席鄭麗文就範，更順手將台中市長盧秀燕推上第一線當擋箭牌。

該人士說，蔣萬安發動這次凱道遊行的過程極具政治算計，在上週拜會立法院黨團時，第一時間並非請示黨中央，而是直接尋求黨籍立委支持，隨後再透過立法院黨團總召傅崐萁出手向黨主席鄭麗文施壓，這等於是先造成既定事實，逼鄭麗文不得不上他這台車。

他觀察，蔣萬安完全跳過黨中央的操作，不僅展現其企圖越過鄭麗文、奪取藍營議題主導權的野心，更讓黨中央只能在後方被動配合，淪為這場政治秀的背書工具。

不過該人士認為，這場政治算計中最為慘烈的，莫過於台中市長盧秀燕。他表示，中聯油脂的工廠本就在台中，事件爆發之初，盧秀燕本想透過拉高對立，透過槓上中央來轉移地方監督不力的焦點，「不料，蔣萬安為了形塑自身食安領頭羊的形象，硬是把層級拉高到開國是會議甚至衝上凱道，反而將全台輿論的焦點，重新鎖定回事件源頭的台中市政府」。

綠營黨政人士表示，根據《食品安全衛生管理法》，第一線稽查與執行權責本就在地方政府，但台中市府四年間針對中聯油脂稽查六次，其中竟然只有一次是真的抽驗油品，關乎民眾健康的食安把關形同虛設。

針對中央與地方的查廠謎團，一位中央政府官員說，其實早在6月30日接獲通報後，衛福部於7月1日即與台中市府共同前往查廠，現場照片歷歷在目。該位官員說，台中市黃副市長於7月9日行政院會中也坦言資料都是地方政府提供給中央，顯示市府內部說法前後矛盾、邏輯錯亂，且中央在7月2日即要求第一層產品下架，後續更擴大預防性下架範圍，完全不存在台中市府所謂「阻止下架」之說。

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關鍵字：

蔣萬安張景森盧秀燕中聯油品食安風暴

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