快訊／教育網紅退出民進黨！嘆理性討論愈來愈少：民主應接受批評

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快訊／「杯麵老師」退出民進黨！嘆理性討論愈來愈少：民主應接受批評

▲▼民進黨徽、民進黨空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲教育工作者兼網紅「杯麵老師」宣布退出民進黨，強調愛台灣非特定政黨專利，未來將以無黨籍身分監督公共事務。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

近期中聯油脂食安風暴持續延燒，朝野也為相關議題激烈交鋒。就在此時，教育工作者兼網紅「杯麵老師」宣布正式退出民進黨，引發關注。他表示，自己當初是因認同民主、自由、改革等理念而入黨，但經過一段時間的觀察與參與後，發現自己期待的政治文化與現況已有明顯落差，因此決定退黨，希望未來能以沒有政黨標籤的身分，更自由地思考與發聲。

嘆理性討論空間縮小　「不同意見容易被貼標籤」

杯麵老師在社群平台發文表示，自己從來不是因為政黨而支持理念，而是因為理念才選擇政黨。身為教育工作者，他每天都提醒學生，遇到問題要先分析、理解，而不是急著選答案或背結論，也不要因立場不同就否定他人。然而，他認為近年政治場域中，理性討論的空間愈來愈小，情緒動員卻愈來愈多，不同意見容易被貼標籤，複雜的公共議題也常被簡化成非黑即白的對立。

他表示，自己在人文社會領域接受的訓練，是相信證據、理解事件脈絡、分析制度，而非將任何政黨或政治人物視為不能質疑的對象。他始終相信，民主真正的價值不只是支持自己認同的人，更包括願意接受批評、檢討與修正，因此退出民進黨，並不代表放棄關心台灣，而是希望以更客觀的角度參與公共事務。

再談「愛台灣」　盼政黨回歸理念競爭

杯麵老師20日也再度發文表示，「愛台灣」不應是特定政黨的專利，每個政黨都可以真心愛台灣，沒有必要把愛台灣作為選舉主軸。他認為，若將愛台灣與特定政黨畫上等號，反而容易形成只有單一政黨才能代表台灣的印象，無助於民主政治的健康發展。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人認同他的觀點，認為「真正的民主就是接受監督與批評」、「有醒總比裝睡好」；也有人分享自身退黨或政治立場轉變的經驗。杯麵老師則強調，未來若任何政黨做得好，他都願意肯定；做得不好，也會提出批評，因為真正值得守護的，不是任何一個政黨，而是民主、理性、自由思辨，以及願意傾聽不同聲音的社會。

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