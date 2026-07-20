日本政壇首例！35歲美女市長休16周產假　竟掀國際關注

▲日本八幡市35歲市長川田翔子請16周產假創全國首例，雖遭部分網友批評，仍獲國際媒體關注支持。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本京都府八幡市35歲市長川田翔子20日起正式請16周產假，成為日本首位在任期間請產假的地方政府首長。這項決定不僅在日本掀起熱烈討論，也吸引《紐約時報》、CNN、BBC、《衛報》等多家國際媒體關注。川田翔子表示，希望自己的案例能成為女性參政向前邁出的一步，讓擔任管理職或組織領導者的女性，也能安心面對生育的人生選擇。

首創市長產假制度 副市長代理職務

川田翔子2023年以33歲之齡當選八幡市長，當時也是日本最年輕的女性市長。她透露，自己上任時就已規劃未來生育孩子，但後來才發現，市府員工依法享有16周產假，市長職務卻沒有相關制度，因此決定建立適用於市長的請假機制。

依規畫，她自7月20日起休假至11月上旬，涵蓋產前及產後共16周，由副市長能勢重人代理市長職務，制度比照首長因疾病或事故無法執行職務時的代理模式辦理，薪資也不會因此減少。川田翔子表示，產假結束後不會請育嬰假，而是透過遠距辦公及彈性工時兼顧育兒與市政。

遭批「不負責任」 海外媒體反而感到驚訝

川田翔子請產假的消息曝光後，在日本引發正反兩極聲浪。她表示，多數市民及市府同仁都支持她的決定，但仍有部分網友批評她「不負責任」、「把私生活置於選民之上」，讓她感到失望。《紐約時報》也以「日本市長請產假，引發部分男性憤怒」為題報導，認為事件凸顯日本職場及政治領域仍存在性別歧視問題。

相較之下，多家歐美媒體則對事件成為日本全國新聞感到意外。CNN指出，此事反映日本男性主導的職場文化與政治體系，仍存在深刻的性別差距；《衛報》直言，在許多國家根本不會成為新聞的事，在日本卻引起廣泛討論；BBC則指出，截至去年，日本女性地方首長僅占約4%，女性參政比例仍偏低。

川田翔子表示，她曾詢問海外記者歐美國家的情況，得到的答案幾乎一致──女性政治或企業領導人請產假是理所當然的事情，不會成為新聞。她坦言，這也讓她更加深刻感受到，日本若持續沿用現有制度，將難以真正落實性別平等與女性參政。她也強調，面對高齡化及少子化危機，日本應建立讓各行各業都能安心生育、兼顧工作的環境，否則人口持續減少及經濟衰退恐怕將難以避免。