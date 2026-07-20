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獨／蔣萬安致電陳其邁725上凱道內容曝　明赴行政院食安修法會議

▲▼ 蔣萬安致電陳其邁市長邀725遊行，他反被揪「明天下午政院見」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲蔣萬安致電陳其邁市長邀725遊行。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物超標，食安風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召民眾725上凱道反毒油。據了解，蔣萬安下午親自致電給高雄市長陳其邁及台南市長黃偉哲，邀請兩人週六一同上凱道反映民意，但陳其邁則以明日行政院下午將召開《食安法》修法會議婉拒，台南市長黃偉哲則未接通也未回撥。知情人士表示，蔣萬安明日下午也會出席行政院會議，修法改變制度固然重要，但上街集會表達人民情感與意見也須重視，不分藍綠白都應捍衛食安。

蔣萬安今日上午出席天際之眼民權大橋景觀橋啟用典禮，被問到是否會邀高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲上凱道時回應，國是會議時間很快會確定，也會提供立院黨團《食安法》修法建議，凱道遊行一起穿上白衣，不分藍綠白，希望大家共同關心我們以及下一代健康的食安。

知情人士透露，蔣萬安下午就親自致電給陳其邁，第一通電話雖未接通，但陳其邁稍後就回電。蔣萬安在電話中向陳其邁表達人民對食品安全的憂心，許多民眾擔心吃到毒油，不管是外面的餐廳，還是超商等各大通路，就連學校營養午餐也都有受到毒油影響，這是不分黨派都該重視的議題；蔣萬安也談及自己的修法主張，如何落實源頭管理，以及強制中上游業者與檢驗機關即時通報，將是這次修法的重點，因此對於明日出席行政院的食安修法會議並不排斥。

蔣萬安向陳其邁強調，修法改變制度固然重要，但週六上凱道是代表人民對食安的憤怒與憂心，不只是修法，更是要訴求讓制度完善運轉，陳其邁則以明天行政院就要召開修法會議婉拒。

據悉，行政院今日下午四點臨時通知明日下午將召開《食安法》修法會議，邀請六都市長出席，且主持人為行政院政務委員陳時中，而非行政院長卓榮泰，讓許多藍營幕僚大感詫異。

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