快訊／台中賓士女撞死騎士　「吸喪屍、喵喵」多毒遭聲押

▲劉女吸毒完後開車撞死男騎士，偵訊時還辯稱自己沒吸毒，檢方訊後向法院聲請羈押。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區昨（19）日發生一起連環車禍，45歲劉姓女子開賓士車先後撞上2輛機車及4輛汽車，造成37歲左姓機車駕駛活活被夾死，事後劉女被警方查出疑似吸食多種毒品後毒駕，今（20日）被移送台中地檢署，檢方訊後向法院聲押。

台中地檢署表示，台中警方在車禍現場當場逮捕肇事的劉姓女子。經初步唾液快篩，發現劉女體內竟含有多種毒品反應，包含俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、鴉片、安非他命及喵喵等毒物反應極為複雜。

台中地檢署隨即指派廖云婕檢察官接手偵辦，並由犯罪被害人保護協會同步啟動機制，提供受害者家屬必要的協助。檢察官目前已指揮警方調閱周邊監視器、行車紀錄器，並採集劉女尿液送驗，以釐清詳細毒品成分。

▲劉女毒駕害命，左姓男子遭活活夾死。（圖／民眾提供）



劉女於今日被移送地檢署，檢察官訊問後認為，劉女吸毒開車導致1人死亡、5人受傷，涉犯《刑法》毒駕致死、過失傷害以及《毒品危害防制條例》等多項重罪。考量其罪嫌重大，且有逃亡、反覆實行毒駕犯罪的風險，為了確保後續偵查並維護公共安全，檢方已正式向台中地方法院聲請羈押。

台中地檢署嚴正強調，對於「毒駕零容忍」絕不退讓，此案造成無辜民眾慘重傷亡，檢方定將嚴查到底，貫徹法律追責。