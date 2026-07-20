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姊妹控弟獨吞千萬遺產！官司打到一半心碎...判決揭父生前早贈與

▲新竹許姓姊妹控弟獨吞1000萬遺產提告求償（示意圖／視覺中國CFP）

▲新竹許姓姊妹控弟獨吞1000萬遺產提告求償。（示意圖／視覺中國CFP）

記者閔文昱／綜合報導

新竹一對許姓姊妹認為，母親生前借給鄭姓男子1000萬元，母親過世後債權由父親繼承，未料鄭男卻將1000萬元全數清償給弟弟。父親於2023年過世後，2姊妹主張弟弟無權獨吞這筆款項，依繼承比例提告，各要求返還333萬3333元及法定利息。不過，新竹地方法院審理後認定，父親生前已將該筆債權贈與兒子，因此判決2姊妹敗訴。

母親留下4000萬債權　1000萬由父親繼承

判決指出，許母於2021年10月過世，留下約4000萬元債權，由丈夫及2名女兒、1名兒子等4名繼承人協議分割。其中，鄭男積欠的1000萬元借款債權，由父親單獨取得。鄭男隨後於2022年分兩次提前還款，分別開立400萬元及600萬元支票，合計1000萬元，但受款人皆為許姓弟弟。

2名姊姊認為，既然1000萬元債權屬父親所有，弟弟卻收下全部款項，在父親過世後，自己依法仍享有繼承權，因此向弟弟提起民事訴訟，各請求返還333萬3333元。不過，弟弟則主張，父親取得該筆債權後，已將債權贈與自己，並明確指示鄭男直接向他清償，因此收取1000萬元於法有據。

▲新竹許姓姊妹控弟獨吞1000萬遺產提告求償，法官認定父親生前已將債權贈與兒子，判姊姊敗訴。（AI協作圖／記者閔文昱製作，經編輯審核）

▲法官認定父親生前已將債權贈與兒子，判姊姊敗訴。（AI協作圖／記者閔文昱製作，經編輯審核）

證人證詞一致　法院認定父親已將債權贈與兒子

鄭男出庭證稱，許母生前數年間便將借款相關事宜交由兒子處理，母親過世後，他曾當面向許父確認還款對象，對方也明確表示直接將錢還給兒子即可。鄭男的秘書也證稱，自2020年起，因許母身體狀況不佳，借款換票、本金及利息往來均改由許姓弟弟負責。

2名姊妹則質疑，父親當時已有頭暈、跌倒及靜脈血栓等健康問題，認為鄭男所稱巧遇父親並確認贈與一事並不可信。不過，法官審酌病歷資料後認為，僅能證明許父曾有相關病症，無法證明他當時已無法外出或表達意思；再加上鄭男與其秘書證詞一致，且與許家姊弟沒有利害關係，因此認定父親取得1000萬元債權後，確已將債權贈與兒子，鄭男也已完成合法清償，最終駁回2名姊姊的請求，全案判決敗訴。

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