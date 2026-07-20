藍營4小雞接力絕食　醫：空腹8小時只是開刀前最低要求

▲藍營4名市議員及議員參選人發起「144小時接力絕食」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨北市議員楊植斗以及議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人19日開始在凱達格蘭大道發起「144小時接力絕食」，抗議賴政府處理中聯油脂「致癌油」的作為。不過，醫師施景中表示，空腹8小時只是開刀前的最小要求，「絕食明志是不得已的手段，不過新聞今天看到的這個程度，其實還不能算是」，貼文一出立刻引發網友熱議。

舉開刀經驗比喻 空腹8小時只是基本要求

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針對藍營政治人物宣布發起「144小時接力絕食」，醫師施景中19日在臉書表示，空腹8小時只是開刀前的最小要求，他的女兒9個月大的時候曾動過一次手術，當時也是先空腹了8小時，術後還要繼續忍耐到下午，「許多病人不是早上第一刀，空腹到下午3點多才輪到開刀的也不少見，加起來就是2倍的空腹時間了。」

施景中感嘆，「絕食明志是不得已的手段，不過新聞今天看到的這個程度，其實還不能算是。

請保重身體。」

其他網友看了貼文後也紛紛表示，「絕食哪有接力的，太沒有誠意了，應該要持續絕食才算真正絕食，否則只是168減肥療法」、「比168瘦身飲控還弱」、「超難看的苦肉計」、「笑死人的絕食，每次抽血絕食8小時是基本而已」、「接力絕食，真的是輪流吃飯的好理由」、「記得世界展望會的體驗飢餓活動是30個小時」。