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公車站猛吸「喪屍」全身抖　目擊者看呆PO網

記者郭世賢／基隆報導

網路社群近日流傳一段影片，一名男子在基隆市二信公車循環站吸菸區疑似公然吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙，施用後身體不停顫抖，畫面曝光後引發網友熱議。基隆市警第一分局獲悉後立即主動介入調查，成立專案小組調閱周邊監視器影像，比對涉案男子身分，迅速鎖定57歲楊姓男子涉嫌重大。

▲基隆市區驚見疑吸「喪屍」？男全身狂抖畫面曝。（圖／Threads／super_delicious_yakult授權提供）

▲基隆男疑吸「喪屍煙彈」全身狂抖。（圖／Threads／super_delicious_yakult授權提供）

據了解，位於基隆市中心的二信公車循環站因人潮眾多，市府設置吸菸區供吸菸民眾使用，以降低二手菸對候車民眾的影響。不過，有網友日前在社群平台Threads分享一段影片，畫面中一名中年男子疑似在吸菸區吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，施用後疑因藥物作用導致身體不停顫抖，整個人精神恍惚、站立不穩，誇張畫面讓目擊民眾相當震驚。

影片曝光後迅速引發討論，不少網友留言表示，「公共區域吸毒真的超有病」、「正市區還是人潮集散地，現在這麼囂張嗎？」也有人以嘲諷口吻留言，「還知道要在吸菸區，值得表揚」、「這是吸菸區不是喪屍區」。也有民眾無奈表示，在基隆看到疑似吸毒情形已經「見怪不怪」，甚至指出除循環站外，市區其他地點也曾目擊有人疑似當街吸食毒品，憂心治安及公共安全受到影響。

▲基隆市區疑吸「喪屍」全身狂抖 警循線逮人起獲毒煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市區疑吸「喪屍煙彈」全身狂抖，警循線逮57歲楊男起獲毒煙彈送辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，專案小組循線追查，於18日晚間10時42分許在信二路發現57歲楊姓男子行蹤，由第二分局員警立即上前攔查。經搜索後，當場查獲第一級毒品依托咪酯煙彈1顆（毛重4.76公克）及電子煙加熱器1支，隨即將楊男帶返分局偵辦。警詢後，全案依違反《毒品危害防制條例》罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

有民眾質疑，警方今天（20日）上午11時許對外表示「未接獲相關報案」，但同日下午3時許又發布查緝成果，指出早在18日晚上10時42分已查獲涉嫌施用依托咪酯的57歲楊姓男子；由於警方兩次對外說明的內容與時序有所落差，引發外界疑惑。

第一分局呼籲，掃蕩毒品犯罪是警方重點查緝工作，對於施用、持有、販賣及製造毒品等不法行為，均秉持「依法究辦、絕不寬貸」之執法立場，並將持續強化網路巡邏、情資蒐報及查緝作為，全力打擊毒品犯罪，淨化治安環境，維護市民生命、身體及財產安全。

▲基隆市區疑吸「喪屍」全身狂抖 警循線逮人起獲毒煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

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