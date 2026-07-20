政院公布2批不合格油　黃國昌轟：台中早公布了，卓榮泰在耍寶？

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，衛福部食藥署20日公布中聯油脂今年4月至6月生產的30批油品檢驗結果，其中7批確認不合格，行政院也表示「再驗出2批油品不合格」，並宣布委託食品工業發展研究所成立獨立調查小組。不過，民眾黨主席黃國昌隨即質疑，政院所稱新增的2批問題油，台中市政府食安處早在上周就已公布，痛批行政院反應慢半拍，狠酸行政院長卓榮泰「是後知後覺，還是在耍寶？」

批政院重複公布問題油 質疑不敢公開面對

黃國昌表示，卓榮泰上周召開專案會議，要求一周內完成所有檢驗作業，並預告20日將向國人完整說明檢驗結果。然而，他指出，行政院並未召開記者會，而是由食藥署傍晚發布新聞稿公布檢測結果，令人失望。

黃國昌進一步指出，行政院新聞稿所稱「確認再驗出2批油品不合格」，批號分別為「313-1150408」及「315-1150413」，但這2批油品早在上周四就已由台中市食安處公布，因此質疑行政院只是重複發布既有資訊，批評「雷聲大雨點小」，並反問卓榮泰究竟是「後知後覺，還是在耍寶？」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者周宸亘攝）

酸調查小組成立太慢 轟政院「月球漫步」

針對行政院宣布委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，並預定21日進廠調查，黃國昌認為，中聯致癌油事件爆發至今已近3周，中央此時才成立調查小組，「已經不是牛步足以形容，根本是在月球漫步。」他也質疑，卓榮泰日前才在民進黨全代會表示政院團隊「非常謹慎且迅速行動」，與實際處理進度明顯落差，並批評「簡直是笑死人」，更質問卓榮泰「到底還要戀棧權位多久？」

民眾黨立法院黨團也同步發聲，批評政府在事件爆發近一個月後才成立獨立調查小組，錯失保存證據及阻斷風險的黃金時機，認為「時間就是食安風險控制的關鍵」，如今不僅讓問題油流通鏈持續擴散，也重創社會信任。黨團並質疑，行政院與食藥署20日公布的內容缺乏新進展，只是宣布即將召開風險評估會議及調查小組進場，形同承認政府讓食安風險在市場中持續存在，痛批民進黨政府食安治理失序、風險控管失能。