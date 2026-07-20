右乳全切！41歲美容師罹「女性癌王」　醫精準放射治療救回自信

▲女子罹患乳癌右乳全切，之後又得接受放療，團隊透過光子刀技術避開義乳。（圖／中港澄清提供）



記者游瓊華／台中報導

一位從事美容業的41歲女子，因右乳罹患乳癌做全乳切除的同時，也進行乳房重建整形手術植入義乳，術後因接受輔助放射治療，為避免引起義乳內植入物的變性，團隊使用光子刀治療技術，精準避開義乳內植入物，達成治療成效，目前該婦女狀況良好，她的義乳完美如初。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科主任許維中表示，這位婦女發現右乳罹患乳癌時，其腫瘤已達5.5公分，在手術之前，先做了新輔助化學治療四個療程，她知道需做全乳房切除，愛美的她，無法忍受失去一個乳房的後續歲月，也為了先生著想，經醫療團隊建議，在進行全乳切除後，由整形外科醫師接手，在開刀房即時進行乳房重建整形手術植入義乳，避免二次開刀的痛苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師許維中提醒，乳癌是台灣女性罹癌的首位，近幾年來有逐漸年輕化趨勢，比歐美患者平均年齡要少5至10歲，值得注意。（圖／中港澄清提供）



許維中表示，一次開刀雙醫師完成乳癌腫瘤切除和乳房重建手術非常成功，由於該患者的腫瘤大於5公分，最好術後再接受輔助放射治療，因她已植入義乳，就像隔著一道牆，不能穿牆進行放射治療，因此，在標靶描繪放射治療位置時，就要特別注意，必須避開義乳內植入物，做特殊標定放射治療的角度和劑量，才能達到放療效果，也避免造成義乳內植入物的變性。

許維中提醒，乳癌是台灣女性罹癌的首位，近幾年來有逐漸年輕化趨勢，比歐美患者平均年齡要少5至10歲，值得注意。再者，也呼籲女性要定期做乳癌篩檢，越早發現即時治療，不要讓乳癌腫瘤長到要做全乳房切除，這樣在治療上會更加費神費力。