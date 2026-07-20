台積電前副理淪共諜！「藍海計畫」竊21件機密　遭起訴求刑7年

▲台積電前副理捲入共諜組織案，檢方今提起公訴。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台積電陳姓前副理遭香港人丁小琥吸收，合謀到大陸地區發展設立中國半導體材料分析公司（簡稱CSMAC），企圖透過挖角台積電人才赴陸工作，滲透半導體產業，以竊取「國家核心關鍵技術」。案經高檢署智慧財產分署偵辦後，5月底聲請羈押陳男獲准，全案於20日偵查終結，檢方對陳男提起公訴，並具體求處有期徒刑7年。至於丁小琥先前就已經遭高檢署起訴，案件審理期間已經病死在獄中，檢方一併做出不起訴處分。

本案為丁小琥共諜組織案後續，檢方指出，丁小琥為香港籍大陸人，他受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，自2023年起就赴台灣發展共諜組織，積極吸收國軍現役、退役軍士官。他為了與組織內成員會面，多次假借商務或觀光名義，來台收受機密；另外他也透過地下匯兌，轉匯1112萬7600元來台，以金錢收買現役、退役軍士官。此部分高檢署已提起公訴，一審將6名遭吸收的軍士官分別判處8年6月到4年6月不等刑期；上訴最高法院後，最高法院日前也將部分駁回定讞、部分發回更審。至於丁小琥因案件審理中病死，獲得不受理判決。

而檢調單位持續偵辦本案，發現丁小琥另外還與台積電陳姓前副理有密集聯繫，時間成熟後，檢方於今年5月底發動偵查作為，帶回陳男進一步偵訊，並聲請羈押獲准。

全案於20日偵查終結，根據高檢署公布的起訴資料指出，陳男於2023年5月至2024年2月間，與丁男共謀在大陸地區設立「中國半導體材料分析公司」（簡稱CSMAC），由陳男擬具「藍海計畫」（中國製造半導體基地）等計畫，意欲透過挖角臺灣半導體產業人才赴陸CSMAC工作，再滲透臺灣半導體產業，續回流CSMAC方式，逐步侵蝕臺灣半導體在國際的領先競爭地位。

為使丁男引介之陸方金主、技術專家認可陳男對半導體製程、材料有相當之技術水準認知，他竟無權擅自重製台積公司國安與一般營業秘密共21件，並帶回家中研讀，企圖在大陸地區使用。案經台積電發現後，報請檢方偵辦，檢方發動偵查作為，搜索5處地點，並取回全部的重製機密，也帶回陳男偵訊。全案偵查終結後，檢方對陳男依照違反《國家安全法》、《營業秘密法》等罪，提起公訴，並具體求處有期徒刑7年。