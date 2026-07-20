蔣萬安致電邀725上凱道！陳其邁沒點頭...反揪：明來政院談修法

記者賴文萱／高雄報導

中聯致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安號召國民黨25日上凱道抗議，他今天也被問到是否會邀高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲上凱道。對此，高雄市政府證實，蔣萬安市長今日有致電陳市長，邀請7/25上凱道遊行一事，陳市長也邀請蔣市長明日下午一同出席行政院會議，共同討論修法。

▲蔣萬安出席天際之眼民權大橋景觀橋啟用典禮。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安今日出席民權大橋景觀橋啟用典禮時受訪表示，在毒油事件爆發後，地方政府第一時間即刻聯防確保民眾的安全，包括預防性下架、公布業者名單、成立專區等，讓民眾即刻充分掌握跟了解，市府將持續各項防堵，昨天特別跟盧秀燕、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善一同討論，包含《食安法》修法方向。

蔣萬安指出，食安是民生的議題，不分藍、綠、白，只關心彼此，不談選舉，也希望25日上凱道大家專注談食安，歡迎所有關心食安的民眾一同表達意見，也歡迎食安領域專家學者發表看法。

▲蔣萬安致電邀725遊行，陳其邁反揪「明天下午政院見」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

對此，高雄市政府證實，台北市長蔣萬安今（20）日有致電陳市長，邀請7/25上凱道遊行一事。陳市長也邀請蔣市長明日下午一同出席行政院會議，共同討論修法。

另外，針對台中市長盧秀燕邀請明（21）日參與線上會議，高雄市政府發言人宋祥岳表示，陳其邁市長強調，食安工作牽涉中央與地方分工，同時行政院明天下午將召開食安法修法會議，也有邀請六都市長，所以陳市長認為明日大家應該共同參加行政院會議，一起討論對於強化業者責任、預防性下架機制以及中央地方分工等，藉此凝聚共識，落實食安管理工作。