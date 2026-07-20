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2026亞洲生技大展南港登場 「植物源外泌體」技術成焦點

▲金禾康。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲由國立台灣大學生化科技學系教授李昆達領軍的團隊，正式發表「植物囊泡技術」，引發產業高度關注。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2026亞洲生技大展日前於台北南港展覽館1館盛大舉行，展現台灣生醫科技與產學合作的最新研發成果。其中，由國立台灣大學生化科技學系教授李昆達領軍的團隊，正式發表「植物囊泡技術」，引發產業高度關注；此外，中山醫學大學也參與2026亞洲生技大展，針對營養、視光、藥物開發、醫材及牙科照護等五大領域，展出13項研發成果。

台大李昆達教授指出，傳統保健食品活性成分在人體消化過程中，往往容易受外在環境干擾，導致穩定性下降與利用效率不彰。該團隊研發的「植物囊泡」技術，是利用天然包覆載體，將生物活性物質穩定傳遞至標靶部位。此項技術具備奈米級微粒的小分子特性，能有效提升植物精華的吸收率與生物利用度，為植物來源的活性物質提供新型遞送平台。

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▲金禾康。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲明星徐乃麟也現身分享日常生活管理的方式。（圖／記者游瓊華翻攝）

在展覽會場上，台灣業者、德國大廠與台大科研團隊共同舉辦新品發表會。金禾康健康科技表示，這次合作引進國際生醫界矚目的植物源外泌體（pEVs-168）技術，旨在透過科學實證，突破傳統草本保養的效能限制。

恆陞生技董事長洪宗仁則強調，透過產、學、研三方的深度結合，能將學術研究成果轉化為高品質、具安全性的保健選擇。藝人徐乃麟亦現身分享健康管理經驗，表示除了維持規律運動與均衡飲食，也應持續關注生技研發的進展，透過科學研究成果協助日常健康維護。

▲金禾康。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山醫學大學針對營養、視光、藥物開發、醫材及牙科照護等五大領域發表成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

另外，中山醫學大學也參與2026亞洲生技大展，針對營養、視光、藥物開發、醫材及牙科照護等五大領域，展出13項研發成果。其中，兒童神經科主任李英齊分享「藥物再定位」研究，探索既有藥物治療早期癲癇腦病變的潛力；小兒外科醫師謝明諭則開發AI深層學習模型，能透過電腦斷層精準辨識良惡性腫瘤，有效提升診斷效率並降低手術風險，展現校方在精準醫療與智慧醫療的研發實力。

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