金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

▲傳統匠師王天木。（圖／金門縣文化局提供）

記者鄭逢時／金門報導

文化部公布第七屆國家文化資產保存獎得獎名單，金門縣一舉拿下兩項大獎，分別由傳統匠師王天木獲「優良傳統匠師類」，以及縣定古蹟後浦許允選洋樓獲「管理維護類」，展現文化資產保存與傳承成果獲國家級肯定。

文化部舉辦的國家文化資產保存獎，是國內文化資產領域的重要獎項。金門縣今年同時在「優良傳統匠師」與「管理維護」兩項類別中獲獎，不僅展現傳統建築工藝的深厚實力，也凸顯縣府、民間及所有權人共同投入文化資產保存的成果。

榮獲「優良傳統匠師類」的王天木，投入傳統建築工作已超過半世紀，自少年時期便跟隨蔡能建、梁瑤望等匠師學習土水技藝，現為文化部列冊保存技術保存者。他兼具土水作、瓦作、泥塑作等多項傳統工藝，長年參與閩南式建築修復及新建工程，累積超過60棟傳統建築施作經驗，同時積極投入文化資產修復技術傳習與後進培育，持續為傳統技藝扎根。

▲許允選洋樓。（圖／金門縣文化局提供）

此外，獲得「管理維護類」肯定的後浦許允選洋樓，則由管理維護人許國義代表受獎。許國義多年來秉持開放共享精神，熱情接待國內外訪客，親自介紹洋樓歷史與建築特色，並持續改善周邊環境與夜間照明，讓這座百年古蹟兼具文化保存與觀光教育功能，成為私有文化資產自主維護的代表案例。

興建於1911年至1915年間的許允選洋樓，是融合西式洋樓與閩南傳統建築特色的折衷式建築，至今仍保存木板彩畫及創建者親題楹聯，深具歷史與藝術價值。文化局表示，此次雙料獲獎不僅肯定金門在文化資產保存與傳統工藝傳承上的努力，也將持續推動古蹟修復、技藝傳承及活化再利用，讓珍貴文化資產得以永續保存並融入地方生活。