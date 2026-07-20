　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

▲▼傳統匠師王天木。（圖／金門縣文化局提供）

▲傳統匠師王天木。（圖／金門縣文化局提供）

記者鄭逢時／金門報導

文化部公布第七屆國家文化資產保存獎得獎名單，金門縣一舉拿下兩項大獎，分別由傳統匠師王天木獲「優良傳統匠師類」，以及縣定古蹟後浦許允選洋樓獲「管理維護類」，展現文化資產保存與傳承成果獲國家級肯定。

文化部舉辦的國家文化資產保存獎，是國內文化資產領域的重要獎項。金門縣今年同時在「優良傳統匠師」與「管理維護」兩項類別中獲獎，不僅展現傳統建築工藝的深厚實力，也凸顯縣府、民間及所有權人共同投入文化資產保存的成果。

榮獲「優良傳統匠師類」的王天木，投入傳統建築工作已超過半世紀，自少年時期便跟隨蔡能建、梁瑤望等匠師學習土水技藝，現為文化部列冊保存技術保存者。他兼具土水作、瓦作、泥塑作等多項傳統工藝，長年參與閩南式建築修復及新建工程，累積超過60棟傳統建築施作經驗，同時積極投入文化資產修復技術傳習與後進培育，持續為傳統技藝扎根。

▲▼傳統匠師王天木。（圖／金門縣文化局提供）

▲許允選洋樓。（圖／金門縣文化局提供）

此外，獲得「管理維護類」肯定的後浦許允選洋樓，則由管理維護人許國義代表受獎。許國義多年來秉持開放共享精神，熱情接待國內外訪客，親自介紹洋樓歷史與建築特色，並持續改善周邊環境與夜間照明，讓這座百年古蹟兼具文化保存與觀光教育功能，成為私有文化資產自主維護的代表案例。

興建於1911年至1915年間的許允選洋樓，是融合西式洋樓與閩南傳統建築特色的折衷式建築，至今仍保存木板彩畫及創建者親題楹聯，深具歷史與藝術價值。文化局表示，此次雙料獲獎不僅肯定金門在文化資產保存與傳統工藝傳承上的努力，也將持續推動古蹟修復、技藝傳承及活化再利用，讓珍貴文化資產得以永續保存並融入地方生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝賢41億遺產爆「9成留給孫子」　謝霆鋒只分5％
「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷輸球又輸人　英媒狠評
西班牙用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　真相曝光
10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆
川普嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點
快訊／台股2檔「抓去關」　新名單曝
阿根廷輸球崩潰！首都大暴動
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

拜虎爺談防災！吳品叡點出斷網隱憂：別讓演習只留下民怨與不便

反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

成功青商攜手勵馨辦公益電影　郭芸安感恩回饋「把愛延續出去」

「太保探險趣」周末登場　親子削地瓜、摸菇菇體驗感爆棚

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

傑克羅素梗玩到變馬來貘　洗完澡又衝去泥巴堆打滾

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

拜虎爺談防災！吳品叡點出斷網隱憂：別讓演習只留下民怨與不便

反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

成功青商攜手勵馨辦公益電影　郭芸安感恩回饋「把愛延續出去」

「太保探險趣」周末登場　親子削地瓜、摸菇菇體驗感爆棚

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

謝賢離世！41億遺產傳早安排好「90％留給孫子」張柏芝代管

Nespresso父親節優惠咖啡機3300元起　星巴克膠囊開賣把家變成咖啡館

南珉貞攜手台灣日造酒妝發表夏日特調　商研院董座許添財出席助陣

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

陸9歲女因「愛挖鼻孔」差點毀容　醫驚呼：2天內惡化，險喪命

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

7-11開賣「三麗鷗曬傷系列」　全家推泰式鮮食「泰奶買1送1」

AI砍掉入門職缺划算嗎？MIT：企業恐付出更大代價

【不愧是前世情人】女兒想買玩具被拒！反撩1句話秒攻破爸爸心房XD

地方熱門新聞

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

快訊／花蓮部分地區7/20停班停課

中原大學量子資訊中心　培育量子新世代　

桃園置地廣場航高疑義案　市府提出六點說明

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

南消強化繩索救援戰力西港分隊實境操演提升義消專業

13天12夜腳踏車環島啟程黃絲帶愛網陪弱勢兒少勇敢逐夢

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

台南紙錢專爐燒不停！清明後再湧150噸環保局籲「以功代金」

吃芒果冰也學救命術！安南消防設攤宣導防火、CPR一起帶回家

致癌油風暴延燒　李欣發起國賠與求償連署

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑被害人求償30萬敗訴

超商店員偷喝6杯美式挨告　易科罰金代價「一杯3萬」

台南8年新增14處環教場所25處通過認證居南台灣第1

更多熱門

相關新聞

金門全國科展摘6獎

金門全國科展摘6獎

金門縣科學展覽代表隊參加第66屆中華民國中小學科學展覽會表現亮眼，共有8件作品晉級全國決賽，最終勇奪1件第三名、3件佳作及2件鄉土教材獎，其中金門高中地球與行星科學作品摘下全國第三名，展現金門深耕科學教育的成果。

馬祖前進高雄「大港閱冰」吸引南台旅客

馬祖前進高雄「大港閱冰」吸引南台旅客

金門金鑽婚表揚首日登場

金門金鑽婚表揚首日登場

金門民眾陳情豬糞水流到祖墳區域

金門民眾陳情豬糞水流到祖墳區域

金門小三通嚴管水客　航港局查超重行李

金門小三通嚴管水客　航港局查超重行李

關鍵字：

金門新聞金門王天木許允選洋樓國家文化資產保存獎

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

世界盃冠軍戰爆全武行！

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面