全國6月僅7324新生兒　南投一間醫院曾單月接生76人

▲竹山秀傳醫院30周年慶，邀請當年在該院出生的民眾「回娘家」。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

少子女化海嘯狂襲，全國6月份新生兒據內政部統計僅7324人，較上年同月減少1644人；竹山秀傳醫院指出，在民國89年、亦即西元2000年的「千禧龍年」，該院曾創下全年711位新生兒、單月76人紀錄，已超過上月全國新生兒人數的百分之一，也見證921地震後眾多新生命帶來的喜悅和新希望。

竹山秀傳醫院自建院至今年已滿30年，院方為紀念這項重要里程碑，於7月19日特別規劃「秀傳寶寶回娘家」與「優良退休竹秀人回娘家」慶祝活動，並安排豐富多元的主舞台節目，包括邀請人氣台語歌手「辦桌二人組」馮偉傑擔任前山基金會公益大使，還有鹿谷國小國樂團與琵琶王子等表演輪番登場。

院方表示，自民國86年建院以來、歷經921地震，長年深耕南投偏鄉醫療，本次30周年活動希望展現溫馨的生命傳承與對資深員工的感念；根據院內保存資料統計，該院自震災發生的民國88年至今，已在地接生超過8900位新生兒，民國89年的全年711人、單月76人紀錄都高懸至今，從月份分布來看，10月與3月的出生人數較多。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，偏鄉醫療經營不易，本次活動邀請歷年在該院誕生的「秀傳寶寶」回院同樂，其中還有不少人在急診、加護病房、開刀房、門診、護理及語言治療等該院不同單位服務，延續傳承守護生命的使命，令人感動；院方也邀請曾在該院的退休同仁出席，為他們當年在偏鄉醫療崗位默默奉獻感恩致意。

南投縣長許淑華也親自到場致賀，表示竹秀醫院30年來不但照顧竹山、鹿谷及偏鄉民眾健康，無論是遠距醫療、配合縣府公共衛生等工作也都貢獻良多，更獲得國家醫療品質獎各項肯定，感謝該院照顧地方的努力。

院方表示，為同時響應2026年「世界肝炎日」，也與肝病防治學術基金會於院慶當天合辦「一日免費腹部超音波檢查」活動，擴大守護在地40歲以上鄉親的健康，連同參加園遊會的民眾和200位預約腹部超音波者，約服務1000人；竹山秀傳醫院也持續推動「健康銀行」與「健康一點通」健康集點平台，鼓勵員工與社區民眾透過日常健康行動累積點數，兌換健康禮品或轉換為公益捐贈，讓健康促進與社會關懷並行，實踐深耕健康台灣的理念。