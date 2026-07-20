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酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

▲吳姓男子酒後駕車沿台1線一路超速、連闖紅燈，造成1死2傷後逃逸，台南地院國民法官法庭判處應執行有期徒刑17年。（記者林東良攝）

▲吳姓男子酒後駕車沿台1線一路超速、連闖紅燈，造成1死2傷後逃逸，台南地院國民法官法庭判處應執行有期徒刑17年。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

吳姓男子酒後駕車沿台1線一路超速、連闖紅燈及任意變換車道，行經台南市官田區台1線與南64線路口時，撞上機車及微型電動二輪車，造成1名女子死亡、2人受傷，肇事後更棄車逃逸38小時才到案，台南地院國民法官法庭20日下午宣判，依妨害公眾往來安全致人於死、肇事致人死亡逃逸等罪，分別判刑12年6月及6年，應執行有期徒刑17年，全案可上訴。

判決指出，吳男於2025年4月12日下午，先在台南市官田區與友人飲酒，傍晚又前往善化區一間有女陪侍的小吃部續攤，席間消費金牌啤酒10瓶、百威啤酒5瓶及其他餐點。

吳男飲用數量不詳的啤酒後，仍於當晚7時55分駕駛BMW上路，沿台1線由南往北方向行駛，途中一路超速，並先後在台1線與市道171線、南120線路口高速闖紅燈，另有未打方向燈任意變換車道等危險駕駛行為。

▲▼ 官田區臺1線306公里處發生交通事故肇事逃逸案 。（圖／民眾提供）

▲▼ 官田區臺1線306公里處發生交通事故肇事逃逸案 。（圖／民眾提供）

▲車禍地點位於官田區台1線306公里處。（圖／民眾提供）

吳男行經台1線與南64線路口時，再度高速闖越紅燈，撞上由黑姓及娜姓女子共乘的普通重型機車，以及阿姓男子騎乘的微型電動二輪車，造成黑姓、阿姓被害人受傷，娜姓女子則因強烈撞擊傷重，當場失去生命跡象。

事故發生後，吳男明知已造成多人傷亡，卻未停留現場等待警方，也未協助傷者送醫或留下聯絡資料，直接駕車逃離，並將車輛棄置在距離案發地約400公尺外路旁。

吳男隨後致電友人協助逃逸藏匿，直到4月14日上午10時17分，才在律師陪同下到案。由於他已逃逸超過38小時，警方無法測得案發時體內酒精濃度。

國民法官法庭認為，卷內證據足以證明吳男接續飲酒，且酒後出現超速、數次高速闖紅燈及任意變換車道等異常嚴重駕駛行為，顯示其速度感、注意力、控制力及反應力已受酒精影響，達到不能安全駕駛程度。

判決形容，吳男駕駛的車輛猶如「一顆失控的保齡球」，在南來北往的省道上無視號誌高速前進，穿越13個路口後撞傷2人並造成1人死亡，已非單純偶發交通違規，而是持續危及不特定用路人生命、身體及財產安全的危險行為。

法庭審酌，吳男接連飲酒後仍執意駕車，沿途高速闖紅燈、超速及任意變換車道，在被害人均無過失的情況下釀成1死2傷，對死者家屬造成難以平復的傷痛，死者女兒也因此無法就讀大學，對家庭影響深遠。

法庭並指出，吳男肇事後為規避酒測逃離現場，未顧及傷者可能再次遭其他車輛撞擊的風險，犯罪動機、手段及造成的危險、損害均屬重大。

吳男雖坦承連續闖紅燈、超速及肇事逃逸，但否認酒後駕車及妨害公眾往來安全，且刻意藏匿超過38小時。雖然他與2名傷者就過失傷害部分成立調解，並賠償死者家屬喪葬費39萬9900元，但相關協商及賠償主要由家屬出面處理，法庭認為難以據此認定其犯後態度良好。死者家屬透過告訴代理人表示，無法原諒吳男並請求從重量刑，雙方至今仍未就死亡部分達成和解或調解。

國民法官法庭最後依妨害公眾往來安全致人於死罪，判處吳男有期徒刑12年6月；另依駕駛動力交通工具發生交通事故致人死亡而逃逸罪，判處有期徒刑6年，合併應執行有期徒刑17年，案可上訴。

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