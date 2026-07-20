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7-11開賣「三麗鷗曬傷系列」　全家推泰式鮮食「泰奶買1送1」

▲▼7-ELEVEN開賣爆紅的「三麗鷗曬傷系列」，還有新品上市。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 獨家開賣爆紅的「三麗鷗曬傷系列」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

三麗鷗粉絲準備！7-ELEVEN將於7月22日起，獨家開賣近期爆紅的「三麗鷗曬傷系列」，推出絨毛包、飲料提袋、購物袋、雨傘等4款周邊，同步還有CITY CAFE首款品牌IP娃娃，購買指定飲品滿100元加129元即可加購。全家則攜手米其林推薦餐廳NARA Thai Cuisine，推出7款聯名新品，購買聯名鮮食再送「泰式奶茶買1送1」優惠券。

▲▼7-ELEVEN開賣爆紅的「三麗鷗曬傷系列」，還有新品上市。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN自7月22日起獨家推出近期超人氣「三麗鷗曬傷系列」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●三麗鷗曬傷系列獨家開賣

7-ELEVEN自7月22日起獨家推出近期超人氣「三麗鷗曬傷系列」，Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗等人氣角色換上小麥膚色造型，搭配西瓜、冰淇淋、煙火及團扇等夏日祭典元素，共推出4款周邊商品。

主打「三麗鷗夏日慶典雙倍可愛盒玩」，內含角色絨毛包及飲料提袋，方便放入手搖飲隨身攜帶；另有「曬傷系列購物袋徽章組」，共有5款設計及1款隱藏版，大容量購物袋搭配可拆式徽章，還推出Hello Kitty 19吋超輕量傘，分為夏日款及祭典款兩種款式。

▲▼7-ELEVEN開賣爆紅的「三麗鷗曬傷系列」，還有新品上市。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN首度將CITY CAFE多款飲品擬人化，打造全新IP角色。（圖／業者提供）

●CITY CAFE首推品牌IP娃娃

CITY CAFE首度將西西里風檸檬氣泡咖啡、濃萃系列、厚乳拿鐵、風味飲系列等8款經典飲品擬人化，打造品牌IP角色。7月22日至8月4日購買CITY CAFE、CITY PRIMA指定飲品滿100元，加129元即可獲得1款CITY CAFE絨毛磁鐵吊飾娃娃驚喜杯（隨機出貨，不含espresso、不可思議咖啡及周邊商品）；CITY PRIMA小7集點活動也可加價129元兌換。

驚喜杯除附有絨毛磁鐵吊飾外，還有飲品人格角色卡及刮刮卡，最大獎可抽365杯中杯美式咖啡商品提貨卡，另有全套8款品牌IP娃娃，以及CITY CAFE指定飲品「買1送1」、任2杯69折、79折、89折等獎項。

▲▼7-ELEVEN開賣爆紅的「三麗鷗曬傷系列」，還有新品上市。（圖／業者提供）

▲▼同步在「行動隨時取」有咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN開賣爆紅的「三麗鷗曬傷系列」，還有新品上市。（圖／業者提供）

●「朗萌綺盟」第二波集點

7月22日同步推出第二波「朗萌綺盟」集點活動，購買御飯糰即可集點兌換飯糰造型捏捏樂、飯糰造型毯、束口袋及L型資料夾等周邊。同步推出「新極上御飯糰－極鮮鮭魚季」3款全新口味，8月4日前三角飯糰、圓形飯糰、壽司手卷享「第2件79折」。

▼7-ELEVEN推出「新極上御飯糰－極鮮鮭魚季」全新口味。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN開賣爆紅的「三麗鷗曬傷系列」，還有新品上市。（圖／業者提供）

★全家

●NARA聯名7款泰式新品

全家攜手連續3年獲米其林推薦的NARA Thai Cuisine，推出7款聯名新品，首波7月22日開賣「泰式檸檬魚飯」99元、「打拋風味豬肉拌麵」95元、「青木瓜絲泰泰雙手卷」55元、「泰奶可可布丁塔」49元、「泰奶黑糖QQ軟法」39元；7月29日再推出「泰式炒河粉」89元及「雙泰奶QQ三明治」42元。

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

▲▼全家推出泰式鮮食新品。（圖／業者提供）

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

7月22日至8月4日購買指定主食，搭配「健康志向」系列飲品最低109元起；凡購買任一NARA聯名鮮食，再送NARA Thai Cuisine門市「泰式奶茶買1送1」優惠券。

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

▲Let’s Café同步攜手「晶典小品」推出「咖啡Q凍拿鐵」。（圖／業者提供）

●咖啡Q凍拿鐵59元、咖啡第2杯半價

Let’s Café同步攜手「晶典小品」推出「咖啡Q凍拿鐵」，將咖啡凍加入經典拿鐵，7月22日至8月4日享嘗鮮價59元（原價75元）；活動期間現調咖啡、特濃咖啡、厚奶拿鐵、單品咖啡及茶飲同步祭出「第2杯半價」優惠。

甜點品牌minimore也推出聯名「咖啡聖代杯」，售價65元，以咖啡牛奶、咖啡凍、牛奶慕斯及鮮奶油層層堆疊，打造濃郁咖啡風味。

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