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工作助重生！更保屏東攜手友善企業　陪收容人迎向職場新起點

▲梁花蓉負責人透過實務案例分享，鼓勵收容人勇敢跨出復歸社會的第一步。 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲梁花蓉負責人透過實務案例分享，鼓勵收容人勇敢跨出復歸社會的第一步。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

為協助即將出監的收容人建立正確就業觀念，提升求職信心與就業競爭力，財團法人臺灣更生保護會屏東分會攜手法務部矯正署屏東看守所及勞動部勞動力發展署高屏澎東分署屏東就業中心，共同辦理115年度「迎光而行，築夢新生」系列活動，透過企業經驗分享、就業觀念建立與跨網絡資源連結，協助收容人提前做好復歸社會準備。

這次活動主題為「點亮復歸，職場新起點」監所收容人就業促進團體活動，特別邀請更生人友善廠商「好事多環境事業社」負責人梁花蓉擔任講師。梁花蓉長期提供更生人就業機會，並在課程中分享多年僱用更生人的實務經驗。她表示，許多更生人並非缺乏工作能力，而是缺少願意相信他們、給予重新開始機會的雇主，只要願意踏實工作、保持負責任態度，就能逐步重新贏得社會與雇主信任。

▲梁花蓉負責人透過實務案例分享，鼓勵收容人勇敢跨出復歸社會的第一步。 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲更生保護服務內容及後續陪伴措施，提供就業、家庭支持與資源連結等協助。（圖／記者吳奕靖翻攝）

梁花蓉也透過實際僱用案例，分享更生人從初入職場到逐步獲得主管肯定的過程，鼓勵學員出監後不要因曾有犯罪紀錄而失去信心，面對求職挫折時更要保持積極態度，以誠懇、負責及穩定的工作表現累積雇主信任，建立屬於自己的人生價值。

除了企業經驗分享，屏東就業中心也向學員介紹就業服務、職業訓練及就業媒合等相關資源；更保屏東分會則說明更生保護服務內容，以及出監後可運用的就業輔導、資源轉介與個案追蹤服務，希望協助收容人了解各項支持資源，降低復歸社會初期可能面臨的困境，順利銜接職場生活。

更保屏東分會表示，穩定就業是更生人復歸社會的重要基礎，也是重建自信、維持家庭功能及降低再犯風險的重要關鍵。未來將持續結合矯正機關、勞政單位及友善企業等跨網絡資源，共同打造支持更生人就業的友善環境，讓願意改變的更生人都能擁有重新出發的機會。

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