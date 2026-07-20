不肖業者「製毒油」害慘2萬人！終身肌肉萎縮、神經病變

▲1981年西班牙毒油事件爆發後，大批民眾手持疑似遭污染的散裝食用油，前往醫療單位與相關機構，希望查明病因並討回公道。（翻攝elpais.com）

圖文／鏡週刊

台灣致癌油爭議持續延燒。回顧歷史，西班牙1981年也曾爆發震驚全球的大規模毒油事件。不肖業者將原本僅供工業使用的油品重新加工，冒充食用橄欖油販售，最終造成超過2萬人受害、數百人死亡，許多倖存者更留下終身難以痊癒的後遺症。這種疾病後來被命名為「毒油症候群」（Toxic Oil Syndrome），然而45年過去，真正的致病物質和作用機制，至今依然未解。

怪病席捲馬德里！ 整家人發病、醫護卻無人感染

1981年5月，西班牙馬德里近郊一名8歲男童海梅巴克羅加西亞（Jaime Vaquero García）突然出現嚴重肺炎症狀，不久後因急性呼吸衰竭過世。原以為是單一病例，沒想到在短短幾週內，馬德里和周邊地區陸續湧現大量患者，大家都有發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，肺部嚴重發炎，許多人病情急速惡化，最終死亡。

▲1981年毒油事件造成大量兒童受害。（翻攝aesan.gob.es）

由於病患的症狀很像傳染病，醫界一度懷疑是新型病毒，還猜測是否與化學武器有關。然而，醫師很快發現一個奇怪現象，不少患者都是整個家庭一起發病，但每天照顧病人的醫護人員卻完全沒有被感染，因此專家意識到，這場災難很可能不是傳染病。

政府隨即展開大規模流行病學調查，逐一訪談患者及家屬，終於找到共同點，那就是大多數人都曾購買街頭流動攤販販售、裝在沒有標示的5公升塑膠桶中的廉價食用油。這些散裝油價格遠低於市售橄欖油，吸引不少家庭購買。

廉價散裝油藏殺機 工業用菜籽油竟被冒充橄欖油

經過進一步檢驗，發現這些根本不是正常食用油，而是原本只能供工業使用的「變性菜籽油」（芥花油）。這批油從法國出口到西班牙時，本來就是工業用途，裡面加入約2%的苯胺（aniline），目的就是避免遭人拿去食用。

▲1981年西班牙毒油事件中，從馬德里各家庭回收的毒油桶。（翻攝elconfidencial.com）

然而，不肖業者為了牟取暴利，竟將工業油重新加工，試圖去除異味與顏色，再假冒成橄欖油或混合食用油，用低價透過攤販、市集等非正式通路販售，讓許多毫不知情的民眾買回家烹調，最終釀成歐洲公共衛生史上最嚴重的食品中毒事件。

▲許多毒油事件倖存者留下神經病變、肌肉萎縮等終身後遺症，當年在馬德里坐輪椅上街抗議。（翻攝elconfidencial.com）

根據官方統計，毒油事件造成超過2萬人受害，急性期至少300多人死亡，之後數年仍有人因併發症陸續離世，死亡人數累計達數百人。更可怕的是，許多熬過急性期的患者並沒有真正康復，而是罹患了後來被命名為的「毒油症候群」。

熬過急性期也無法痊癒 肌肉萎縮、神經病變伴隨終身

不少患者從此出現肌肉萎縮、周邊神經病變、關節攣縮、皮膚硬化等症狀，甚至長期飽受慢性疼痛、疲勞、認知功能退化等問題折磨，有人終身必須依靠輪椅生活，生活品質大受影響。

▲西班牙馬德里設有「毒油症候群」受害者紀念空間，紀念1981年毒油事件罹難者與數萬名受害者。（翻攝Wikimedia Commons）

讓人遺憾的是，雖然流行病學證據已確認毒油就是事件元凶，但究竟是苯胺本身？還是加工過程中產生的其他化學物質導致毒油症候群？醫學界至今仍沒有定論，因此真正的致病機制依然是未解之謎。

這起大規模毒油案，之後也促使西班牙大幅修訂食品安全法規，加強食品來源、散裝油品管理及標示制度，並推動歐洲各國強化對食品摻假的監管。45年過去，「毒油症候群」依舊是流行病學與公共衛生教科書中的慘痛案例。



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