一張圖看政院食安法修法10大重點　加重通報隱匿處罰、增檢驗頻率

▲行政院提出《食安法》10大修法重點。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

針對油品的食安議題，行政院長卓榮泰20日表示，為保障國人食品安全，杜絕不肖業者隱匿違規情事，衛福部將於本週四（7月23日）行政院院會提出《食品安全衛生管理法》及相關子法修正草案；行政院下午也公布，本次提出修法的10大重點。

行政院指出，本次修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向為核心，提出十大修法重點，包括：「增訂」高風險食品業者自主檢驗頻率、「增訂」特定食品業者自設實驗室認證制度、「增訂」實驗室管理及通報義務、「增訂」第三方驗證機構抽樣及通報機制、「增訂」地方主管機關風險導向查核機制、「強化」業者異常通報責任及加重遲延、隱匿或不實通報之處罰、「擴大」高風險業者追溯追蹤、「增訂」罰鍰執行保全機制、「增訂」重大食安事件中央指揮機制，以及「明確」違規產品下架、預防性下架及重新上架管理原則。

卓榮泰強調，本次修法將充分參酌中聯油脂案查處經驗、風險評估結果及各界建議，持續精進食品安全管理制度，透過完善法制與管理機制，全面提升食品安全治理量能，建立更周延的食品安全防護體系，守護國人健康。最後，他重申，嚴格把關食品安全，讓國人買得安心、吃得放心，是政府推動食安工作的最高原則。面對