語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

▲雲林縣政府開辦移工免費中文課程，透過生活化教學協助移工提升溝通能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為協助在雲林工作的外國移工提升中文溝通能力、加速融入職場與在台生活，雲林縣政府勞動暨青年事務發展處今年7月至10月開辦「外國人語言學習訓練班」，補助100名移工免費參與中文課程，希望透過語言學習搭起交流橋梁，打造更友善、多元且安全的工作與生活環境。

勞青處說明，課程共規劃5個班級，每班20堂課、每堂2小時，總計40小時，招生對象為縣內事業單位及社福機構聘僱的外國移工。課程以生活化、實用化為設計主軸，內容涵蓋自我介紹、日常生活用語、就醫、交通安全、職場常用會話及情境對話等，並透過互動教學、分組練習與情境模擬，引導學員將中文運用到工作現場及日常生活，提升理解與表達能力。

雲林縣長張麗善表示，移工已是地方產業發展與照顧服務的重要夥伴，無論是在製造業、營造業、農業，或家庭看護、住宿式照顧服務，都能看見移工努力工作的身影。縣府除了保障移工勞動權益，更希望協助他們跨越語言與文化隔閡，透過學習中文，縮短彼此距離，建立更順暢的溝通模式，讓移工能更快適應在台生活，也促進勞雇雙方理解與信任。

「一句簡單的問候，往往能拉近人與人之間的距離，也能化解職場中的誤解與隔閡。」張麗善指出，尤其社福類移工肩負照顧長者、身心障礙者及失能者的重要責任，工作內容與家庭生活密切相關。若能具備良好的中文能力，不僅有助於理解照護需求、配合醫療指示，也能與家屬建立更順暢的溝通，提升照護品質與服務溫度，讓受照顧家庭更加安心。

勞青處長張世忠表示，語言不只是工作工具，更是建立信任的重要媒介。本次課程強調「學了就能用」，希望學員能立即將所學應用於工作與生活。對社福類移工而言，中文能力更直接影響照護品質，家庭看護工及照護機構人員每天都需與被照顧者、家屬及醫護團隊密切互動，若能正確理解中文指令、清楚表達需求，在面對突發狀況時也能即時反應、迅速尋求協助，不僅降低照護風險，也讓家屬更放心。

勞青處指出，今年也是雲林首度針對社福類移工試辦中文語言學習課程，考量家庭看護工與照護機構人員與長者、家屬互動頻繁，語言能力往往直接影響服務品質及照護安全，因此優先推動試辦。未來將依據課程成果、學員回饋及雇主需求，持續向中央爭取經費，擴大辦理移工語言課程，協助更多移工提升中文能力，營造更平等、互信、多元共融的職場環境，也讓移工在雲林安心工作、安心生活，進一步提升地方整體照護與產業服務品質。

▲雲林首度試辦社福類移工中文班，期盼透過語言學習減少誤解與對立，建立互信、平等且共融的工作環境。（圖／記者游瓊華翻攝）