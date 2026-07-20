　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

▲雲林縣政府開辦移工免費中文課程，透過生活化教學協助移工提升溝通能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府開辦移工免費中文課程，透過生活化教學協助移工提升溝通能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為協助在雲林工作的外國移工提升中文溝通能力、加速融入職場與在台生活，雲林縣政府勞動暨青年事務發展處今年7月至10月開辦「外國人語言學習訓練班」，補助100名移工免費參與中文課程，希望透過語言學習搭起交流橋梁，打造更友善、多元且安全的工作與生活環境。

勞青處說明，課程共規劃5個班級，每班20堂課、每堂2小時，總計40小時，招生對象為縣內事業單位及社福機構聘僱的外國移工。課程以生活化、實用化為設計主軸，內容涵蓋自我介紹、日常生活用語、就醫、交通安全、職場常用會話及情境對話等，並透過互動教學、分組練習與情境模擬，引導學員將中文運用到工作現場及日常生活，提升理解與表達能力。

雲林縣長張麗善表示，移工已是地方產業發展與照顧服務的重要夥伴，無論是在製造業、營造業、農業，或家庭看護、住宿式照顧服務，都能看見移工努力工作的身影。縣府除了保障移工勞動權益，更希望協助他們跨越語言與文化隔閡，透過學習中文，縮短彼此距離，建立更順暢的溝通模式，讓移工能更快適應在台生活，也促進勞雇雙方理解與信任。

「一句簡單的問候，往往能拉近人與人之間的距離，也能化解職場中的誤解與隔閡。」張麗善指出，尤其社福類移工肩負照顧長者、身心障礙者及失能者的重要責任，工作內容與家庭生活密切相關。若能具備良好的中文能力，不僅有助於理解照護需求、配合醫療指示，也能與家屬建立更順暢的溝通，提升照護品質與服務溫度，讓受照顧家庭更加安心。

勞青處長張世忠表示，語言不只是工作工具，更是建立信任的重要媒介。本次課程強調「學了就能用」，希望學員能立即將所學應用於工作與生活。對社福類移工而言，中文能力更直接影響照護品質，家庭看護工及照護機構人員每天都需與被照顧者、家屬及醫護團隊密切互動，若能正確理解中文指令、清楚表達需求，在面對突發狀況時也能即時反應、迅速尋求協助，不僅降低照護風險，也讓家屬更放心。

勞青處指出，今年也是雲林首度針對社福類移工試辦中文語言學習課程，考量家庭看護工與照護機構人員與長者、家屬互動頻繁，語言能力往往直接影響服務品質及照護安全，因此優先推動試辦。未來將依據課程成果、學員回饋及雇主需求，持續向中央爭取經費，擴大辦理移工語言課程，協助更多移工提升中文能力，營造更平等、互信、多元共融的職場環境，也讓移工在雲林安心工作、安心生活，進一步提升地方整體照護與產業服務品質。

▲雲林縣政府開辦移工免費中文課程，透過生活化教學協助移工提升溝通能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林首度試辦社福類移工中文班，期盼透過語言學習減少誤解與對立，建立互信、平等且共融的工作環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝賢41億遺產爆「9成留給孫子」　謝霆鋒只分5％
「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷輸球又輸人　英媒狠評
西班牙用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　真相曝光
10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆
川普嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點
快訊／台股2檔「抓去關」　新名單曝
阿根廷輸球崩潰！首都大暴動
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

拜虎爺談防災！吳品叡點出斷網隱憂：別讓演習只留下民怨與不便

反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

成功青商攜手勵馨辦公益電影　郭芸安感恩回饋「把愛延續出去」

「太保探險趣」周末登場　親子削地瓜、摸菇菇體驗感爆棚

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

傑克羅素梗玩到變馬來貘　洗完澡又衝去泥巴堆打滾

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

拜虎爺談防災！吳品叡點出斷網隱憂：別讓演習只留下民怨與不便

反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

成功青商攜手勵馨辦公益電影　郭芸安感恩回饋「把愛延續出去」

「太保探險趣」周末登場　親子削地瓜、摸菇菇體驗感爆棚

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

謝賢離世！41億遺產傳早安排好「9成留給孫子」謝霆鋒只分5％

Nespresso父親節優惠咖啡機3300元起　星巴克膠囊開賣把家變成咖啡館

南珉貞攜手台灣日造酒妝發表夏日特調　商研院董座許添財出席助陣

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

陸9歲女因「愛挖鼻孔」差點毀容　醫驚呼：2天內惡化，險喪命

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

7-11開賣「三麗鷗曬傷系列」　全家推泰式鮮食「泰奶買1送1」

AI砍掉入門職缺划算嗎？MIT：企業恐付出更大代價

【最老工讀生】邰哥出演一日大巨蛋打工人！辛酸工作畫面流出XD

地方熱門新聞

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

快訊／花蓮部分地區7/20停班停課

中原大學量子資訊中心　培育量子新世代　

桃園置地廣場航高疑義案　市府提出六點說明

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

南消強化繩索救援戰力西港分隊實境操演提升義消專業

13天12夜腳踏車環島啟程黃絲帶愛網陪弱勢兒少勇敢逐夢

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

台南紙錢專爐燒不停！清明後再湧150噸環保局籲「以功代金」

吃芒果冰也學救命術！安南消防設攤宣導防火、CPR一起帶回家

致癌油風暴延燒　李欣發起國賠與求償連署

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑被害人求償30萬敗訴

超商店員偷喝6杯美式挨告　易科罰金代價「一杯3萬」

台南8年新增14處環教場所25處通過認證居南台灣第1

更多熱門

相關新聞

西螺親水節登場　戲水、市集、音樂親子玩翻天

西螺親水節登場　戲水、市集、音樂親子玩翻天

暑假碰上高溫炎熱天氣，玩水成了不少親子家庭消暑首選。2026西螺親水節今（18）日在西螺大橋廣場及蝴蝶公園熱鬧登場，大型戲水設施、水槍大戰、水花市集及舞台表演同步展開，吸引大批親子家庭及各地遊客前來同樂，現場水花四濺、笑聲此起彼落，洋溢濃濃夏日氣息。

守護百年武脈！西螺七崁武術園區動土

守護百年武脈！西螺七崁武術園區動土

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

雲林企業聯合徵才釋3千職缺　最高年薪破百萬

雲林企業聯合徵才釋3千職缺　最高年薪破百萬

雲林推「安心花生油」　75％產區力挺在地好油

雲林推「安心花生油」　75％產區力挺在地好油

關鍵字：

移工中文課雲林職場溝通社福照護雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

世界盃冠軍戰爆全武行！

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面