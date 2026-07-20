成功青商攜手勵馨辦公益電影　郭芸安感恩回饋「把愛延續出去」

▲成功國際青年商會攜手勵馨基金會舉辦公益電影《深度安靜》觀賞活動，淨收益將全數捐贈勵馨基金會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市14個國際青年商會舉辦市區聯合月例會，今年由成功國際青年商會主辦，會長郭芸安號召青年夥伴結合公益與社會關懷，攜手勵馨基金會舉辦公益電影《深度安靜》放映活動，活動淨收益將全數捐贈勵馨基金會，盼透過影像力量喚起社會對婦女、兒少及弱勢家庭的關注。

郭芸安表示，自己是勵馨基金會長期陪伴與關懷的服務個案，一路走來獲得許多支持與鼓勵，因此始終懷抱感恩之心。她希望在擔任成功國際青年商會會長期間，將曾經接住自己的愛與溫暖延續出去，透過實際行動回饋社會。

今年適逢成功青商承辦台南市區聯合月例會，郭芸安與團隊特別促成與勵馨基金會合作，規劃公益電影放映活動，希望讓青年夥伴在交流之外，也能進一步了解勵馨基金會長年投入婦女、兒少及弱勢家庭服務的重要價值。

主辦單位表示，電影不只是娛樂，也能成為理解他人處境的入口。透過《深度安靜》的故事，希望帶領觀眾看見社會中容易被忽略的聲音，並將觀影後的感動轉化為對弱勢族群更具體的支持。

此次活動獲得台南市14個國際青年商會共同響應，包括台南、新化、成功、鳳凰城、新營國際、仁德國際、府城、永康、安南、古都、金城、南科、菁英國際青年商會及台南女國際青年商會等友會共襄盛舉。

此外，東星眼鏡集團、立國實業公司、億載同濟會、圓山慈善事業發展協會、台南市博仁獅子會、西拉雅同濟會、台南市家長會聯合會及康嘉科技有限公司等單位，也共同投入資源與心力，展現企業與民間社團攜手推動公益的力量。

成功青商表示，此次活動能順利推動，有賴籌備總幹事何奕漩及全體工作團隊投入規劃與執行，也感謝各友會與協力單位支持，讓市區聯合月例會不只是青年交流平台，更成為串聯社會善意、推動公益的契機。

成功青商指出，未來將持續結合更多社會資源，號召青年投入公益服務，發揮青年世代的行動力與影響力，將愛心轉化為具體行動，為台南注入更多溫暖與正向力量。