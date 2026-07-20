　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

▲食用油苯駢芘超標風波引發全民人心惶惶。（圖／南投縣衛生局提供）

▲食用油苯駢芘超標風波引發全民人心惶惶。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

致癌油事件導致全國人心惶惶，南投縣長許淑華表示，該縣截至7月19日為止已於市面回收近1萬5千公斤，下游廠商也退貨約4萬多公斤，期盼全國儘快度過致癌油的風暴，但也強調食安事件不能僅依靠地方政府末端稽查，更重要的是中央政府須從源頭建立完善管理制度、行政團隊最高決策者也該負起政治責任。

南投縣衛生局指出，該縣因應中聯大豆沙拉油事件累計至19日，稽查共計530家次(餐飲業349家、販售業37家、夜市攤商85家、製造業22家及烘焙業37家)；下架量則為4家製造業者、總計回收14436.1公斤，福壽及福懋下游販售業者等16家總計進貨4萬1382.416公斤，已全數退貨。

許淑華今日表示，台中市政府明天將召開「縣市長反毒油線上國是會議」，縣府將由副縣長王瑞德與會，屆時將提議中央於發生食安問題時，應成立緊急應變中心、統一對外發布狀況，避免中央與地方不同調的狀況；另有鑑於許多下游廠商也是無辜受害者，各種油品的回收及銷毀造成損失，以及民眾誤食油類，則建議中央比照天然災害建立機制、擬定補助辦法；中央與地方應各司其職，在法規訂定或源頭管理、地方實行細則上都建立規範，防範杜絕類似事件發生。

南投縣議會日前召開第20屆第20、21次臨時會，毒油事件相關議題也成為縣議員關切焦點，許淑華於會後接受媒體聯訪時表示，此次事件延燒已逾2週，行政院長卓榮泰雖已公開致歉、中央裁罰違規業者並對外宣導減少食用油炸食品，但民眾更期待的是道歉之後的具體改革作為、建立有效防堵機制，而非僅止於態度上的表達。

許淑華認為，中央應全面檢討油品管理制度，包括建立業者自主檢驗機制、政府不定期抽驗制度，以及上下游供應鏈勾稽查核機制，避免業者之間互相掩蓋或規避責任，確保問題產品不再流入市場；若僅依靠地方政府有限的人力與稽查能量，恐難全面掌握流向，中央應透過法規制度強化源頭管理，提升整體食品安全防護網。

針對外界關注政治責任問題，許淑華表示，卓揆已表示將追究行政責任，但民眾更關心的是責任究竟追究到何種層級；她認為政務官本就應承擔相應的政治責任，社會期待看到的是行政團隊最高決策者面對重大食安事件所展現的負責態度，而非僅由基層公務人員承擔行政處分，這樣的結果恐怕無法回應社會期待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝賢41億遺產爆「9成留給孫子」　謝霆鋒只分5％
「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷輸球又輸人　英媒狠評
西班牙用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　真相曝光
10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆
川普嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點
快訊／台股2檔「抓去關」　新名單曝
阿根廷輸球崩潰！首都大暴動
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

拜虎爺談防災！吳品叡點出斷網隱憂：別讓演習只留下民怨與不便

反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

成功青商攜手勵馨辦公益電影　郭芸安感恩回饋「把愛延續出去」

「太保探險趣」周末登場　親子削地瓜、摸菇菇體驗感爆棚

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

傑克羅素梗玩到變馬來貘　洗完澡又衝去泥巴堆打滾

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

拜虎爺談防災！吳品叡點出斷網隱憂：別讓演習只留下民怨與不便

反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

成功青商攜手勵馨辦公益電影　郭芸安感恩回饋「把愛延續出去」

「太保探險趣」周末登場　親子削地瓜、摸菇菇體驗感爆棚

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

謝賢離世！41億遺產傳早安排好「9成留給孫子」謝霆鋒只分5％

Nespresso父親節優惠咖啡機3300元起　星巴克膠囊開賣把家變成咖啡館

南珉貞攜手台灣日造酒妝發表夏日特調　商研院董座許添財出席助陣

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

陸9歲女因「愛挖鼻孔」差點毀容　醫驚呼：2天內惡化，險喪命

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

7-11開賣「三麗鷗曬傷系列」　全家推泰式鮮食「泰奶買1送1」

AI砍掉入門職缺划算嗎？MIT：企業恐付出更大代價

【雙向奔赴的恐龍】機場驚見恐龍溫馨接機　下秒同類現身相擁萌度破表

地方熱門新聞

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

快訊／花蓮部分地區7/20停班停課

中原大學量子資訊中心　培育量子新世代　

桃園置地廣場航高疑義案　市府提出六點說明

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

南消強化繩索救援戰力西港分隊實境操演提升義消專業

13天12夜腳踏車環島啟程黃絲帶愛網陪弱勢兒少勇敢逐夢

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

台南紙錢專爐燒不停！清明後再湧150噸環保局籲「以功代金」

吃芒果冰也學救命術！安南消防設攤宣導防火、CPR一起帶回家

致癌油風暴延燒　李欣發起國賠與求償連署

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑被害人求償30萬敗訴

超商店員偷喝6杯美式挨告　易科罰金代價「一杯3萬」

台南8年新增14處環教場所25處通過認證居南台灣第1

更多熱門

相關新聞

中聯油品共7批不合格！食藥署本週提食安法修法

中聯油品共7批不合格！食藥署本週提食安法修法

食藥署今（20）日公布中聯油脂股份有限公司115年4月至6月生產油品逐批檢驗結果，自7月9日起，針對該4月至6月生產的30批油品全面清查及抽驗，除已確認不合格的5批油品不再重複抽驗外，1批外銷無檢體，本次完成檢驗的24批油品中，有3批尚未出貨，檢驗結果均符合規定。

快訊／中聯油脂收到衛福部600萬罰單　但駁斥油品逾期指控

快訊／中聯油脂收到衛福部600萬罰單　但駁斥油品逾期指控

快訊／食藥署向政院提報　不合格油品再驗出2批！共7批不合格

快訊／食藥署向政院提報　不合格油品再驗出2批！共7批不合格

藍提修《食安法》　最重可罰10億元

藍提修《食安法》　最重可罰10億元

陳沂提「頂新地溝油案」處理方式

陳沂提「頂新地溝油案」處理方式

關鍵字：

中聯油脂苯駢芘致癌物超標源頭管理政治責任

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

世界盃冠軍戰爆全武行！

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面