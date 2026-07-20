反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

▲食用油苯駢芘超標風波引發全民人心惶惶。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

致癌油事件導致全國人心惶惶，南投縣長許淑華表示，該縣截至7月19日為止已於市面回收近1萬5千公斤，下游廠商也退貨約4萬多公斤，期盼全國儘快度過致癌油的風暴，但也強調食安事件不能僅依靠地方政府末端稽查，更重要的是中央政府須從源頭建立完善管理制度、行政團隊最高決策者也該負起政治責任。

南投縣衛生局指出，該縣因應中聯大豆沙拉油事件累計至19日，稽查共計530家次(餐飲業349家、販售業37家、夜市攤商85家、製造業22家及烘焙業37家)；下架量則為4家製造業者、總計回收14436.1公斤，福壽及福懋下游販售業者等16家總計進貨4萬1382.416公斤，已全數退貨。

許淑華今日表示，台中市政府明天將召開「縣市長反毒油線上國是會議」，縣府將由副縣長王瑞德與會，屆時將提議中央於發生食安問題時，應成立緊急應變中心、統一對外發布狀況，避免中央與地方不同調的狀況；另有鑑於許多下游廠商也是無辜受害者，各種油品的回收及銷毀造成損失，以及民眾誤食油類，則建議中央比照天然災害建立機制、擬定補助辦法；中央與地方應各司其職，在法規訂定或源頭管理、地方實行細則上都建立規範，防範杜絕類似事件發生。

南投縣議會日前召開第20屆第20、21次臨時會，毒油事件相關議題也成為縣議員關切焦點，許淑華於會後接受媒體聯訪時表示，此次事件延燒已逾2週，行政院長卓榮泰雖已公開致歉、中央裁罰違規業者並對外宣導減少食用油炸食品，但民眾更期待的是道歉之後的具體改革作為、建立有效防堵機制，而非僅止於態度上的表達。

許淑華認為，中央應全面檢討油品管理制度，包括建立業者自主檢驗機制、政府不定期抽驗制度，以及上下游供應鏈勾稽查核機制，避免業者之間互相掩蓋或規避責任，確保問題產品不再流入市場；若僅依靠地方政府有限的人力與稽查能量，恐難全面掌握流向，中央應透過法規制度強化源頭管理，提升整體食品安全防護網。

針對外界關注政治責任問題，許淑華表示，卓揆已表示將追究行政責任，但民眾更關心的是責任究竟追究到何種層級；她認為政務官本就應承擔相應的政治責任，社會期待看到的是行政團隊最高決策者面對重大食安事件所展現的負責態度，而非僅由基層公務人員承擔行政處分，這樣的結果恐怕無法回應社會期待。