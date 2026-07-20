15歲少女運動遭性侵！　大馬男判關20年鞭刑7下

▲男嫌性侵、搶劫15歲少女，遭判刑20年及鞭刑7下。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名23歲修車技工承認性侵與搶劫一名15歲少女，吉蘭丹州巴西馬法庭20日判處被告20年監禁以及7下鞭刑。

星洲網報導，這起事件發生在6月17日上午7時40分，當時年僅15歲的受害少女正在運動，卻遭被告莫哈末法立佔搶劫並性侵，倒在草叢附近，直到上午11時才被發現，緊急送醫。

被告手法殘忍 性侵、搶劫罪名分開執行

在法庭上，被告在法官面前俯首認罪。根據第一項控狀，被告在道北縣甘榜美絲拉一處草叢區性侵並致傷受害少女，觸犯刑事法典第376(2)(a)條文，最高可判處20年監禁及鞭刑；第二項控狀則是被告在同地點持木棍搶劫受害少女手機。

控方強調，此案關乎公眾利益，「被告犯下的罪行性質嚴重且殘忍，導致受害者受傷並留下心理創傷」。

法庭裁定，被告性侵罪名成立，判處15年監禁及5下鞭刑，搶劫罪判5年監禁及2下鞭刑，刑期分開執行，並從7月7日被告落網日起算。法庭諭令被告服刑期間接受心理輔導，刑滿後接受警方3年監管。

▼控方強調，「被告犯下的罪行性質嚴重且殘忍，導致受害者受傷並留下心理創傷」。（示意圖／VCG）