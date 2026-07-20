川普看世足嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點

▲ 拜倫6月現身白宮UFC之夜格鬥賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2026世界盃決賽19日在美國紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）落幕，由西班牙擊敗阿根廷奪冠。美國總統川普（Donald Trump）不僅親赴現場觀戰、賽後親手頒發獎盃與獎牌給西班牙球員，更罕見帶著小兒子拜倫（Barron Trump）公開亮相，吸引全球目光。

拜倫現身VIP包廂超顯眼

Barron Trump at the World Cup with his dad ⚽️???????? pic.twitter.com/UTlAgEwcgE — Gina Milan (@ginamilan_) July 19, 2026

綜合《每日郵報》等外媒，身高高達206公分的拜倫今年20歲，現就讀紐約大學，在場內VIP包廂中高出父母一大截，與多位世界領袖及國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）同框時格外顯眼。這也是他繼今年稍早出席白宮UFC之夜格鬥賽後，少數公開露面的場合之一。

川普嘆人生不如梅西C羅愜意

川普賽前接受《福斯體育》專訪透露，拜倫是他最重要的「足球顧問」。他笑稱，「我認識C羅（Cristiano Ronaldo），也曾親眼看過球王比利（Pelé）踢球，這些傳奇球員都很偉大。不過很多資訊都是拜倫告訴我的，他是個超級足球迷。」川普還稱梅西（Lionel Messi）與C羅過得相當愜意，「比我的生活輕鬆多了，如果可以真想跟他們交換人生一個月。」

C羅去年秋天訪問白宮時，川普曾當面提起拜倫是C羅的忠實粉絲；川普今年稍早也邀請梅西率領邁阿密國際（Inter Miami CF）至白宮，慶祝他們在2025年美職足聯賽奪冠。

爭辦下屆世足再等12年

至於是否爭取下屆世足主辦權，川普態度積極。他坦言起初曾向英凡提諾開玩笑稱，在美國辦世足賽「可能會有很多空位」，但如今座無虛席的盛況令他改變看法，「基於這次的數字，我們會立刻再度提出申辦。」不過依FIFA現行主辦輪替規則，美國最快得等到2038年才具備申請資格。