提離職後沒解脫反而更焦慮！她崩潰發問　網笑虧：第一次？

▲提離職後不僅沒有想像中輕鬆，還開始懷疑自己的決定、擔心被認為不負責任？網友貼文掀起不少熱議。（示意圖，資料照）

記者萬玟伶／綜合報導

不少人鼓起勇氣提出離職後，原以為終於能卸下壓力，沒想到心情卻沒有想像中輕鬆。一名網友就在Dcard發文表示，最近向主管提出離職，本以為會有種「脫離苦海」的感覺，沒想到心理與工作上的壓力反而越來越大，不僅開始懷疑自己的決定，也擔心被認為是不負責任的人，加上提離職後工作量突然增加，讓她忍不住發問，「不知道大家離職前，也有過這種焦慮嗎？」

原PO表示，自己是歷經許多委屈、無奈與掙扎，才下定決心離開，因此心裡很清楚離職並非一時衝動。然而真正提出離職後，卻開始陷入自我懷疑，看到主管還會覺得有些尷尬。另一方面，提離職後臨時交辦與例行工作全擠在一起，導致原本工作一直被延宕，「事情好像永遠做不完。」讓她坦言，「原來真正要走的那一刻，卻沒有想像中輕鬆，反而會陷入自我懷疑、內疚等情緒。」貼文曝光後，引起不少網友討論。

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提離職沒變輕鬆 她反陷自我懷疑

多數網友認為，原PO最大的壓力來自於把公司的問題攬到自己身上，也紛紛暖心留言表示，「人力吃緊不是你的問題，職場本來就有流動性」、「因為員工離職而人力不足，是公司要去解決的問題，不是你」、「你是要離開的人，他們還故意塞過來，業務量突然變多，你就照原本工作步調處理就好」、「人力吃緊不是你造成的，也不是你該處理的問題，你只是員工，不是公司負責人，要記得喔。」

也有人直言，「人力吃緊是公司調配的問題，如果你一個人離職公司就運作困難，那公司管理有很大的問題，難怪你會離職。」

最多人勸一句：公司的問題，不是你的責任

不少有離職經驗的網友也分享自身心情，有人說，「我也是上週提離職，每天無專案、感覺過太爽，打個卡消失一整天也不會有人找我」、「我這禮拜也提離職了，因為我受不了主管，但我原本預計做到9月底，現在因為受不了提早換工作。」

原PO也坦言，「近期離職也不是我原先的規劃，但真的受不了了，長久在這樣的環境，身心都受影響。」所幸自己已經找到下一份工作，雖然原公司最近事情越來越多，而且都是急迫性的工作，「但好像開始覺得離職是對的。」

也有不少人鼓勵她放寬心，「你應該是第一次離職？我每次提完離職都覺得身心舒暢」、「事情本來就做不完，現在放鬆心情了」、「正因為正視了過重的loading問題提出離職，才發現自己只是習慣在高壓下撐著，不是錯覺。」

交接也要小心？網友提醒留好紀錄保護自己

另外，也有網友認為，既然已經決定離職，就不用再追求完美交接，「主要工作就是做的事情有沒有都交接到，你也不用想要交接得多完美，人力吃緊是公司問題，你一個小員工擔心什麼。」有人也提醒原PO，「記得蒐證，把工作交辦頻率寫一個日程清單，電子檔案確認交接後，也記得截圖保存一年以上，電子郵件往來也一樣存截圖。」力求在交接期間和離職後，都要好好保護自己。