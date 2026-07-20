堰塞湖解除黃色警戒　季連成：恢復紅色警戒2小時內完成撤離

▲▼萬里溪堰塞湖水位穩定，壩體無異狀，指揮官季連成宣布解除黃色警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央災害應變中心於今日上午將萬里溪堰塞湖警戒由紅色調降為黃色，後續經觀察後，由於降雨減少，堰塞湖水位趨向穩定，壩體亦未有異狀，指揮官季連成宣布解除黃色警戒，但後續若發布紅色警戒，地方政府必須在2小時內完成疏散撤離作業。另由於堰塞湖仍可能因溢流導致大量湖水下移，因此，萬里溪下游堤防以外的河道範圍仍維持紅色警戒。



中央災害應變中心表示，依據氣象署預報與林業及自然保育署監測資料，萬里溪上游山區天氣穩定，堰塞湖水位變化趨於平緩。依據防災專業團隊以目前情勢進行模擬分析，在未有豪大雨情形下，即使堰塞湖因溢流而發生潰決，洪水仍將侷限於堤防河道範圍內，不致影響萬里溪兩岸聚落安全。



中央災害應變中心指出，此次警戒調整除考量堰塞湖現況趨於穩定外，也奠基於地方政府可在國軍、警察等單位協助下，快速完成疏散撤離作業。後續如發布紅色警戒，萬榮鄉公所及鳳林鎮公所均表示可於2個小時內完成保全戶疏散撤離，因此，在兼顧風險管理與居民生活下，決定先解除警戒；但仍要求萬榮鄉公所及鳳林鎮公所持續掌握保全戶及收容民眾聯繫資訊，必要時能迅速完成疏散撤離。





中央災害應變中心強調，目前上游堰塞湖風險仍因可能溢流帶來不確定性風險，因此，萬里溪下游堤防外的河道範圍仍必須維持紅色警戒，在風險未完全解除前，嚴禁任何人員、車輛及施工機具進入河床區域，以避免發生危險，並請花蓮縣政府與萬榮鄉、鳳林鎮兩公所落實河道巡查及管制工作。



此外，交通及公共設施防災措施仍持續維持高警戒狀態。公路及鐵路主管機關應持續派員監控西寶大橋、萬里溪橋、箭瑛大橋、中興大橋及鐵路橋等重要橋梁水位及河道變化，如發現異常，應立即通報並採取必要交通管制措施。鳳林超高壓變電所、重要堤防及相關防護設施也持續維持防災整備，不得任意撤除。



有關鳳林鎮公所提醒河道紅色警戒及人員進入管制，可能導致部分農民無法耕作或灌溉而致生農損，將請農業部盤點並以從優從寬原則研擬專案救助。



中央災害應變中心表示，林業保育署將持續透過水位計、無人機空拍及各項監測設備，掌握堰塞湖及壩體變化，並依監測結果滾動檢討警戒措施。若氣象署預報有較大降雨或其他因素導致風險升高，將立即重新啟動各項警戒，全力守護下游居民生命安全。

