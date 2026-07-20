　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

堰塞湖解除黃色警戒　季連成：恢復紅色警戒2小時內完成撤離

▲▼萬里溪堰塞湖水位穩定，壩體無異狀，指揮官季連成宣布解除黃色警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼萬里溪堰塞湖水位穩定，壩體無異狀，指揮官季連成宣布解除黃色警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央災害應變中心於今日上午將萬里溪堰塞湖警戒由紅色調降為黃色，後續經觀察後，由於降雨減少，堰塞湖水位趨向穩定，壩體亦未有異狀，指揮官季連成宣布解除黃色警戒，但後續若發布紅色警戒，地方政府必須在2小時內完成疏散撤離作業。另由於堰塞湖仍可能因溢流導致大量湖水下移，因此，萬里溪下游堤防以外的河道範圍仍維持紅色警戒。

中央災害應變中心表示，依據氣象署預報與林業及自然保育署監測資料，萬里溪上游山區天氣穩定，堰塞湖水位變化趨於平緩。依據防災專業團隊以目前情勢進行模擬分析，在未有豪大雨情形下，即使堰塞湖因溢流而發生潰決，洪水仍將侷限於堤防河道範圍內，不致影響萬里溪兩岸聚落安全。

中央災害應變中心指出，此次警戒調整除考量堰塞湖現況趨於穩定外，也奠基於地方政府可在國軍、警察等單位協助下，快速完成疏散撤離作業。後續如發布紅色警戒，萬榮鄉公所及鳳林鎮公所均表示可於2個小時內完成保全戶疏散撤離，因此，在兼顧風險管理與居民生活下，決定先解除警戒；但仍要求萬榮鄉公所及鳳林鎮公所持續掌握保全戶及收容民眾聯繫資訊，必要時能迅速完成疏散撤離。

▲▼萬里溪堰塞湖水位穩定，壩體無異狀，指揮官季連成宣布解除黃色警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

中央災害應變中心強調，目前上游堰塞湖風險仍因可能溢流帶來不確定性風險，因此，萬里溪下游堤防外的河道範圍仍必須維持紅色警戒，在風險未完全解除前，嚴禁任何人員、車輛及施工機具進入河床區域，以避免發生危險，並請花蓮縣政府與萬榮鄉、鳳林鎮兩公所落實河道巡查及管制工作。

此外，交通及公共設施防災措施仍持續維持高警戒狀態。公路及鐵路主管機關應持續派員監控西寶大橋、萬里溪橋、箭瑛大橋、中興大橋及鐵路橋等重要橋梁水位及河道變化，如發現異常，應立即通報並採取必要交通管制措施。鳳林超高壓變電所、重要堤防及相關防護設施也持續維持防災整備，不得任意撤除。

有關鳳林鎮公所提醒河道紅色警戒及人員進入管制，可能導致部分農民無法耕作或灌溉而致生農損，將請農業部盤點並以從優從寬原則研擬專案救助。

中央災害應變中心表示，林業保育署將持續透過水位計、無人機空拍及各項監測設備，掌握堰塞湖及壩體變化，並依監測結果滾動檢討警戒措施。若氣象署預報有較大降雨或其他因素導致風險升高，將立即重新啟動各項警戒，全力守護下游居民生命安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝賢41億遺產爆「9成留給孫子」　謝霆鋒只分5％
「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷輸球又輸人　英媒狠評
西班牙用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　真相曝光
10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆
川普嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點
快訊／台股2檔「抓去關」　新名單曝
阿根廷輸球崩潰！首都大暴動
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

工作助重生！更保屏東攜手友善企業　陪收容人迎向職場新起點

棄保逃亡被抓！「中油最貪執行長」徐漢續押　女友7萬交保限境

堰塞湖解除黃色警戒　季連成：恢復紅色警戒2小時內完成撤離

爛醉上路丟了命！嘉義台18線騎士逆撞對向噴飛亡　酒測值1.32破表

欠107萬罰鍰不繳！查封BMW經典紅牌重機　水電行老闆秒現身分期

越配找地下匯兌出事了！男數完16萬秒落跑...警30分鐘逮2匪

慶功餐費以少報多！宜蘭消防局長徐松奕涉貪　交保期間退休獲准

揭性平案受害女學生個資辭官挨告　葉丙成「關心非洩密」不起訴

國道掉落物成索命符！轎車急閃遭聯結車撞擊　慘釀1死4傷畫面曝

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

傑克羅素梗玩到變馬來貘　洗完澡又衝去泥巴堆打滾

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

工作助重生！更保屏東攜手友善企業　陪收容人迎向職場新起點

棄保逃亡被抓！「中油最貪執行長」徐漢續押　女友7萬交保限境

堰塞湖解除黃色警戒　季連成：恢復紅色警戒2小時內完成撤離

爛醉上路丟了命！嘉義台18線騎士逆撞對向噴飛亡　酒測值1.32破表

欠107萬罰鍰不繳！查封BMW經典紅牌重機　水電行老闆秒現身分期

越配找地下匯兌出事了！男數完16萬秒落跑...警30分鐘逮2匪

慶功餐費以少報多！宜蘭消防局長徐松奕涉貪　交保期間退休獲准

揭性平案受害女學生個資辭官挨告　葉丙成「關心非洩密」不起訴

國道掉落物成索命符！轎車急閃遭聯結車撞擊　慘釀1死4傷畫面曝

謝賢離世！41億遺產傳早安排好「9成留給孫子」謝霆鋒只分5％

Nespresso父親節優惠咖啡機3300元起　星巴克膠囊開賣把家變成咖啡館

南珉貞攜手台灣日造酒妝發表夏日特調　商研院董座許添財出席助陣

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

陸9歲女因「愛挖鼻孔」差點毀容　醫驚呼：2天內惡化，險喪命

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

7-11開賣「三麗鷗曬傷系列」　全家推泰式鮮食「泰奶買1送1」

AI砍掉入門職缺划算嗎？MIT：企業恐付出更大代價

【川普再開嗆】美軍連7夜猛炸伊朗　全面執行海上封鎖

社會熱門新聞

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

知名酒商女副理上班115天　被操到腦中風

西北飯店大火6人獲救　消防慰自責移工

退休夫妻不聽勸遭詐282萬　曾怨警：別騷擾

台南5寶媽「毒品換友人托育」！1兒發展遲緩

即／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾斃

男女大巨蛋看球爆衝突　女爪迷、港男社維法送辦

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

苗栗美女里長徵貼身助理　3天10人投履歷全被打槍

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

台中建築大樓晚間大火！6人困頂樓揮手求救

台東高中生失聯2天！　尋獲已成一具冰冷遺體

台灣大道建築物大火「已4人獲救」　1人待救援

台中7車連環撞釀1死3傷　肇事賓士女毒駕

更多熱門

相關新聞

快訊／花蓮部分地區7/20停班停課

快訊／花蓮部分地區7/20停班停課

花蓮縣政府今（19）日晚間發布最新公告表示，依據農業部林業及自然保育署最新監測資訊，萬里溪堰塞湖水位已上升至壩頂，目前仍維持紅色警戒，部分地區明天停班停課。

堰塞湖仍紅色警戒　萬里溪橋今晚10時全面封橋

堰塞湖仍紅色警戒　萬里溪橋今晚10時全面封橋

萬里溪堰塞湖水位持續上升　距壩頂僅17公分

萬里溪堰塞湖水位持續上升　距壩頂僅17公分

只剩30公分！萬里溪堰塞湖估下午5-6點達壩頂

只剩30公分！萬里溪堰塞湖估下午5-6點達壩頂

萬里溪堰塞湖水位狂飆　溢流時間又提前

萬里溪堰塞湖水位狂飆　溢流時間又提前

關鍵字：

萬里溪堰塞湖解除黃色警戒季連成紅色警戒2小時疏散撤離

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

世界盃冠軍戰爆全武行！

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面