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棄保逃亡被抓！「中油最貪執行長」徐漢續押　女友7萬交保限境

▲▼ 中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪，宣判前剪斷電子腳鐐逃亡，24日晚間被逮捕。（圖／民眾提供）

▲中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪，宣判前剪斷電子腳鐐逃亡，最後落網被逮捕。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

有「中油最貪執行長」之稱的前國營事業高階主管徐漢，先前因涉貪案遭橋頭地院一審重判應執行25年，卻在宣判前夕涉嫌策畫逃亡，帶著20多萬元現金、砂輪機等物南下屏東萬巒，切斷法院配戴的電子腳鐐，再由友人接應逃往台東山區農莊藏匿。橋頭地檢署偵結後，今（20）日依毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品、棄保潛逃等罪嫌起訴徐漢及其林姓女友、林姓友人。案件移審橋頭地院後，合議庭裁定徐漢羈押，林姓女友則以7萬元具保後釋放，並限制住居、限制出境出海，每週須向轄區派出所報到。

案件今天移審橋頭地院後，合議庭開庭訊問認為，徐漢涉嫌刑法第138條毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪，以及第161條之1棄保潛逃罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡之虞，並有羈押必要，裁定羈押。林姓女子部分，法院認為已無羈押必要，裁定7萬元交保，並限制住居、限制出境及出海，每週向轄區派出所報到。至於林姓男子，目前另案在監執行。本案得抗告，徐漢的選任辯護人已當庭為徐漢提出抗告。

檢方起訴書當中提到徐漢先前因涉犯貪污治罪條例案件，於2022年1月27日遭聲押獲准，同年5月23日被橋頭地檢署起訴後，案件由橋頭地院審理。直到2023年6月7日，橋頭地院裁定徐漢以新台幣500萬元具保停押，隔天由其胞姐代為具保後獲釋。

不過，法院後續仍裁定徐漢須接受科技設備監控，在左腳裝設電子腳鐐，並配發手機設備，要求他拍攝臉部照片同步傳送至科技設備監控中心。徐漢涉貪案原定於2026年3月23日上午10時宣判，法院也已面告他必須準時到庭聆判，無正當理由不到庭，得逕行拘提。

檢方調查，徐漢卻從2025年底至2026年1月間，就與林姓友人商議逃亡計畫，由徐漢出資6萬元，委託林男購買較難追查實際使用人的「權利車」作為逃亡代步工具，並尋找偏僻藏身處。林男隨後購得一輛白色自小客車，並透過他人向位於台東山區、未對外營業且公開查詢網站標註「暫時關閉」的休閒農莊訂房，還先行前往場勘，確認可供藏匿住宿。

起訴書指出，2026年3月15日，徐漢由林姓女友開車載著，並搭載林姓友人，一同前往屏東萬巒一處廟宇附近勘查地形，模擬「高雄－潮州－萬巒」逃逸路線。到了逃亡前一晚，2026年3月18日晚間8時20分許，林姓女友又開車載徐漢前往銀行提款。徐漢先後從兩家銀行帳戶提領10萬元、5萬元、5萬元，共20萬元，作為逃亡攜帶現金。

2026年3月19日上午9時25分許，徐漢攜帶20多萬元現金、衣物、砂輪機、手套及工具等物，獨自從楠梓住處外出，先搭公車前往高鐵站，再轉搭區間火車到屏東潮州站，接著搭計程車前往屏東萬巒一處橋下。中午12時7分許，他用自備砂輪機，在約1分鐘內切斷左腳電子腳鐐，將電子腳鐐與監控手機裝入透明塑膠袋內。

檢方指出，林姓友人當時已駕駛權利車在附近等候，與徐漢會合後，徐漢改駕車載著林男離開，並由林男將遭破壞的電子腳鐐及監控手機丟棄在萬巒橋下隱匿。兩人隨後開車前往台東山區休閒農莊，於同日下午3時20分許抵達入住藏匿。

橋頭地院當天中午接獲電子腳鐐拆卸告警訊息後，立即聯繫徐漢未果，確認他棄保潛逃，於2026年3月20日發布通緝。檢警循線追查，先在屏東萬巒橋下尋獲遭棄置的電子腳鐐及監控手機，隨後於2026年3月24日下午5時50分許，在台東該處休閒農莊102號房內逮捕徐漢及林姓友人。

警方當場扣得徐漢持有的現金21萬7900元、iPhone手機、金戒指2只、勞力士手錶1只、隨身碟4個、筆記本2本、砂輪機1組、工具1批及手套1雙；另也扣得林姓友人持有的手機、SIM卡、汽車鑰匙及權利車等物。檢方認定，現金、手機、砂輪機、工具、手套及車輛均與逃亡計畫有關，請求法院宣告沒收。

起訴書也提到，徐漢在逃亡期間，法院仍如期於2026年3月23日上午宣判其涉貪案，判處應執行有期徒刑25年，但徐漢無正當理由未到庭聆判。檢方認為，徐漢並非一時衝動，而是歷經數月縝密策畫，預先籌措資金、購置權利車、尋找偏僻藏身處、勘查逃逸路線，甚至曾提及可能偷渡至大陸地區，顯示規避司法追訴的決心極為堅定。

橋頭地檢署偵結後，認定徐漢涉犯刑法第138條毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪、第161條之1棄保潛逃罪；林姓女友及林姓友人則涉犯毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品、藏匿人犯及幫助棄保潛逃等罪嫌。檢方建請法院對徐漢從重量處有期徒刑3年6月，林姓友人量處2年6月，林姓女友則因參與程度較低，請法院斟酌其犯罪情節與犯後態度量刑。

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