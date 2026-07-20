經典一幕重現！西班牙公主相隔16年再捧大力神盃　網友直呼感動

▲萊昂諾公主與索菲亞公主相隔16年再度捧起大力神盃，今昔對比畫面掀起熱議。（翻攝X@GoldenDose、josegegundez IG）

圖文／鏡週刊

2026年世界盃足球賽，西班牙以1比0擊敗阿根廷，睽違16年再次捧起大力神盃。西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）、蕾蒂西亞王后（Queen Letizia）、萊昂諾公主（Princess Leonor）和索菲亞公主（Infanta Sofía）全家親臨紐澤西大都會人壽體育場觀賽。兩位公主賽後再次捧起大力神盃，重現16年前的溫馨畫面，讓不少西班牙球迷相當感動。

4歲、3歲第一次摸大力神盃？ 16年後長大再度捧盃？

西班牙上一次奪下世界盃冠軍，是2010年的南非世界盃。當時年僅4歲的萊昂諾公主和3歲的索菲亞公主，在馬德里薩蘇埃拉宮接待冠軍球隊時，在時任隊長、西班牙傳奇門將卡西利亞斯（Iker Casillas）的協助下觸摸並捧起大力神盃。兩名小公主圍著獎盃、露出燦爛笑容的畫面溫馨可愛，至今仍是許多球迷津津樂道的回憶。

▲2010年西班牙奪冠後，時任隊長卡西利亞斯將大力神盃拿到萊昂諾公主（中）和索菲亞公主面前，十分可愛。（翻攝IG）

▲年幼的萊昂諾公主開心抱著大力神盃，索菲亞公主則在一旁觀看。（翻攝josegegundez IG）

16年後，西班牙再度登上世界之巔，兩位公主也從可愛小萌娃成長為優雅的年輕女性。賽後頒獎典禮上，王室一家與球員共同慶祝，現年20歲的萊昂諾和19歲的索菲亞再次拿起大力神盃合照，跨時空重現16年前的經典畫面。此外，兩人在貴賓包廂內也與卡西利亞斯重逢，更添傳承意味。

▲萊昂諾公主（中）站在妹妹索菲亞公主（右）和西班牙球星亞馬爾（左）中間，索菲亞開心捧起大力神盃。（翻攝X@GoldenDose）



▲萊昂諾公主（右）站在亞馬爾（左）旁邊一同慶祝奪冠。（翻攝casareal.es IG）

男足二度封王、女足2023已奪冠 西班牙足球寫下新歷史

西班牙這次奪冠意義非凡，不只是男足繼2010年後贏得的隊史第2座世界盃，也是繼西班牙女足2023年奪下女子世界盃冠軍後，國家隊再度登上世界足壇最高峰。西班牙也因此同時握有男子及女子世界盃冠軍頭銜，寫下足壇紀錄。

▲萊昂諾公主（右）與索菲亞公主（左）到現場觀賽，姊妹倆以紅白造型為西班牙隊加油。（翻攝Ｘ@CasaReal）

▲蕾蒂西亞王后、萊昂諾公主、索菲亞公主與菲利佩六世賽後走上球場，向現場球迷揮手致意。（翻攝casareal.es IG）



西班牙王室長期支持國家體育發展，尤其經常現身足球重大賽事。2010年男足奪冠時，當時仍是王儲夫婦的菲利佩和蕾蒂西亞就親臨決賽。2023年西班牙女足奪下世界盃時，蕾蒂西亞王后也和索菲亞公主赴澳洲觀賽及頒獎。如今王室一家首度共同出席海外重大官方活動，讓兩位年輕公主成為焦點。

▲西班牙國王菲利佩六世與兩位公主站在冠軍隊伍中央，一同見證西班牙再度登上世界之巔。（翻攝casareal.es IG）

而萊昂諾公主身為西班牙王位繼承人，一直被譽為「歐洲最美公主」，她本月才剛完成為期3年的陸、海、空三軍軍事訓練，未來將承擔更多王室職責。這次她與妹妹、父母共同見證西班牙奪冠，格外具有世代傳承意義。社群媒體也瘋傳兩人在2010年與2026年的捧盃對比照，不少網友直呼「太感動了」「從小美到大，公主一直是國家的驕傲」。



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