　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

經典一幕重現！西班牙公主相隔16年再捧大力神盃　網友直呼感動

萊昂諾公主與索菲亞公主相隔16年再度捧起大力神盃，今昔對比畫面掀起熱議。（翻攝X@GoldenDose、josegegundez IG）

▲萊昂諾公主與索菲亞公主相隔16年再度捧起大力神盃，今昔對比畫面掀起熱議。（翻攝X@GoldenDose、josegegundez IG）

圖文／鏡週刊

2026年世界盃足球賽，西班牙以1比0擊敗阿根廷，睽違16年再次捧起大力神盃。西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）、蕾蒂西亞王后（Queen Letizia）、萊昂諾公主（Princess Leonor）和索菲亞公主（Infanta Sofía）全家親臨紐澤西大都會人壽體育場觀賽。兩位公主賽後再次捧起大力神盃，重現16年前的溫馨畫面，讓不少西班牙球迷相當感動。

4歲、3歲第一次摸大力神盃？　16年後長大再度捧盃？

西班牙上一次奪下世界盃冠軍，是2010年的南非世界盃。當時年僅4歲的萊昂諾公主和3歲的索菲亞公主，在馬德里薩蘇埃拉宮接待冠軍球隊時，在時任隊長、西班牙傳奇門將卡西利亞斯（Iker Casillas）的協助下觸摸並捧起大力神盃。兩名小公主圍著獎盃、露出燦爛笑容的畫面溫馨可愛，至今仍是許多球迷津津樂道的回憶。

2026世足／西班牙公主相隔16年再捧大力神盃！　跨時空重現經典畫面逼哭球迷

▲2010年西班牙奪冠後，時任隊長卡西利亞斯將大力神盃拿到萊昂諾公主（中）和索菲亞公主面前，十分可愛。（翻攝IG）

2026世足／西班牙公主相隔16年再捧大力神盃！　跨時空重現經典畫面逼哭球迷

▲年幼的萊昂諾公主開心抱著大力神盃，索菲亞公主則在一旁觀看。（翻攝josegegundez IG）

16年後，西班牙再度登上世界之巔，兩位公主也從可愛小萌娃成長為優雅的年輕女性。賽後頒獎典禮上，王室一家與球員共同慶祝，現年20歲的萊昂諾和19歲的索菲亞再次拿起大力神盃合照，跨時空重現16年前的經典畫面。此外，兩人在貴賓包廂內也與卡西利亞斯重逢，更添傳承意味。

2026世足／西班牙公主相隔16年再捧大力神盃！　跨時空重現經典畫面逼哭球迷

▲萊昂諾公主（中）站在妹妹索菲亞公主（右）和西班牙球星亞馬爾（左）中間，索菲亞開心捧起大力神盃。（翻攝X@GoldenDose）

2026世足／西班牙公主相隔16年再捧大力神盃！　跨時空重現經典畫面逼哭球迷

▲萊昂諾公主（右）站在亞馬爾（左）旁邊一同慶祝奪冠。（翻攝casareal.es IG）

男足二度封王、女足2023已奪冠　西班牙足球寫下新歷史

西班牙這次奪冠意義非凡，不只是男足繼2010年後贏得的隊史第2座世界盃，也是繼西班牙女足2023年奪下女子世界盃冠軍後，國家隊再度登上世界足壇最高峰。西班牙也因此同時握有男子及女子世界盃冠軍頭銜，寫下足壇紀錄。

2026世足／西班牙公主相隔16年再捧大力神盃！　跨時空重現經典畫面逼哭球迷

▲萊昂諾公主（右）與索菲亞公主（左）到現場觀賽，姊妹倆以紅白造型為西班牙隊加油。（翻攝Ｘ@CasaReal）

2026世足／西班牙公主相隔16年再捧大力神盃！　跨時空重現經典畫面逼哭球迷

▲蕾蒂西亞王后、萊昂諾公主、索菲亞公主與菲利佩六世賽後走上球場，向現場球迷揮手致意。（翻攝casareal.es IG）

西班牙王室長期支持國家體育發展，尤其經常現身足球重大賽事。2010年男足奪冠時，當時仍是王儲夫婦的菲利佩和蕾蒂西亞就親臨決賽。2023年西班牙女足奪下世界盃時，蕾蒂西亞王后也和索菲亞公主赴澳洲觀賽及頒獎。如今王室一家首度共同出席海外重大官方活動，讓兩位年輕公主成為焦點。

2026世足／西班牙公主相隔16年再捧大力神盃！　跨時空重現經典畫面逼哭球迷

▲西班牙國王菲利佩六世與兩位公主站在冠軍隊伍中央，一同見證西班牙再度登上世界之巔。（翻攝casareal.es IG）

而萊昂諾公主身為西班牙王位繼承人，一直被譽為「歐洲最美公主」，她本月才剛完成為期3年的陸、海、空三軍軍事訓練，未來將承擔更多王室職責。這次她與妹妹、父母共同見證西班牙奪冠，格外具有世代傳承意義。社群媒體也瘋傳兩人在2010年與2026年的捧盃對比照，不少網友直呼「太感動了」「從小美到大，公主一直是國家的驕傲」。


更多鏡週刊報導
20歲「歐洲最美公主」完成3年軍事訓練！　會開飛機、跳傘、航海5個月超狂
20歲「歐洲最美公主」不只是稱號！　她將改寫150年王室歷史
20歲「歐洲最美公主」和爸爸一起開飛機！父女並肩翱翔　超狂履歷再+1

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷輸球又輸人　英媒狠評
西班牙用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　真相曝光
10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆
川普嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點
快訊／台股2檔「抓去關」　新名單曝
阿根廷輸球崩潰！首都大暴動
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普看世足嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點

15歲少女運動遭性侵！　大馬男判關20年鞭刑7下

不肖業者「製毒油」害慘2萬人！終身肌肉萎縮、神經病變

藏數百台鋰電池機器人！酷澎物流倉庫「恐隨時爆炸」　阻火勢擴散

考不上公務員！印度高材生「落榜近50次」輕生：爸爸對不起

22歲櫻花妹遭「男友人騎水上摩托車」撞飛　拉上岸已無生命跡象

經典一幕重現！西班牙公主相隔16年再捧大力神盃　網友直呼感動

88歲翁在家睡覺「遭花豹叼走」！　拖行500m頸部重創慘死

28歲大馬女二婚嫁「82歲阿公」！爺孫戀差54歲　甜喊：他最懂我

季風豪雨奪命！印度北部「洪災土石流肆虐」至少25死

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

傑克羅素梗玩到變馬來貘　洗完澡又衝去泥巴堆打滾

川普看世足嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點

15歲少女運動遭性侵！　大馬男判關20年鞭刑7下

不肖業者「製毒油」害慘2萬人！終身肌肉萎縮、神經病變

藏數百台鋰電池機器人！酷澎物流倉庫「恐隨時爆炸」　阻火勢擴散

考不上公務員！印度高材生「落榜近50次」輕生：爸爸對不起

22歲櫻花妹遭「男友人騎水上摩托車」撞飛　拉上岸已無生命跡象

經典一幕重現！西班牙公主相隔16年再捧大力神盃　網友直呼感動

88歲翁在家睡覺「遭花豹叼走」！　拖行500m頸部重創慘死

28歲大馬女二婚嫁「82歲阿公」！爺孫戀差54歲　甜喊：他最懂我

季風豪雨奪命！印度北部「洪災土石流肆虐」至少25死

謝賢離世！41億遺產傳早安排好「9成留給孫子」謝霆鋒只分5％

Nespresso父親節優惠咖啡機3300元起　星巴克膠囊開賣把家變成咖啡館

南珉貞攜手台灣日造酒妝發表夏日特調　商研院董座許添財出席助陣

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

陸9歲女因「愛挖鼻孔」差點毀容　醫驚呼：2天內惡化，險喪命

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

7-11開賣「三麗鷗曬傷系列」　全家推泰式鮮食「泰奶買1送1」

AI砍掉入門職缺划算嗎？MIT：企業恐付出更大代價

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

國際熱門新聞

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

世足頂級套票要價3200萬　超盤待遇曝光

性侵殺害17歲女學生！惡狼曝「想當警察」

酷澎物流中心火燒3天　驚傳「建築物恐倒塌」

女遭新郎強吻硬上　醒來發現全身赤裸

俄最大規模飛彈狂轟釀8死　澤倫斯基急求援

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

德26歲保全查票「遭乘客推下火車」命危

失聯美官兵遺體尋獲　美軍死亡人數增至18人

最強冥燈　川普「大讚梅西」阿根廷慘敗

加拿大牙醫消毒違規！近900人恐染愛滋病

AI股暴跌不押輝達！外媒點名最大贏家在台灣

惡狼父任警高層「吃案滅證」　韓警察廳長道歉

更多熱門

相關新聞

鎖死梅西　西班牙主帥揭斷水流神戰術

鎖死梅西　西班牙主帥揭斷水流神戰術

2026年FIFA世界盃足球賽決賽圓滿落幕，「鬥牛士軍團」西班牙最終以1比0險勝阿根廷，成功登頂奪冠。西班牙本次奪冠之路展現令人窒息的防守實力，全屆8場比賽僅失1分，功勳主帥德拉富恩特賽後也大方分享「鎖死」球王梅西的關鍵，直言首要任務不是阻擋他，而是徹底執行「斷水流」戰術！

萌翻！亞馬爾3歲弟寶寶版世界盃

萌翻！亞馬爾3歲弟寶寶版世界盃

西班牙狂歡出事　噴泉坍塌13歲少年亡

西班牙狂歡出事　噴泉坍塌13歲少年亡

阿根廷衛冕夢碎衝突　首都多人遭逮捕

阿根廷衛冕夢碎衝突　首都多人遭逮捕

美媒：西班牙足球黃金世代再度降臨

美媒：西班牙足球黃金世代再度降臨

關鍵字：

鏡週刊西班牙世界盃世足大力神盃

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

世界盃冠軍戰爆全武行！

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面