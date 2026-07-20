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小笠原欣幸分析民調：大趨勢蘇巧慧縮小差距　但訴求抗中肯定會落敗

▲ 蘇巧慧、李四川 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲蘇巧慧、李四川 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者郭運興／台北報導

《鉅聞天下新聞網》今（20日）公布新北市長最新民調顯示，國民黨參選人李四川獲50.85%支持，與民進黨參選人蘇巧慧44.06%差距6.79個百分點。對此，日本知名學者小笠原欣幸以長文從政黨支持度、年齡層支持度等方向分析該新北民調，他強調，大趨勢來看，蘇巧慧逐漸縮小距離與李四川差距，但賴總統最好不要太常站上第一線，且若訴求「抗中保台」，雖有助於鞏固陣營，但幾乎肯定會落敗，把選戰導向候選人對決，而非政黨對決，將會是致勝的策略。

新北市長選舉呈現一對一對決的格局

小笠原欣幸今日分析表示，今年11月即將舉行的台灣九合一選舉，最大的決戰地點很可能會是新北市。新北市擁有全台最多的400萬人口，國民黨自2005年以來已掌握執政權長達5屆21年（包含前身的台北縣時期）。就基本盤而言，國民黨較民進黨稍占優勢，但也存在一定數量的中間選民。

小笠原欣幸認為，這場選舉呈現國民黨李四川（68歲，男）與民進黨蘇巧慧（50歲，女）一對一對決的格局。李四川曾在新北市、高雄市、台北市擔任副市長，也曾在國民黨中央出任秘書長。相較於站上檯面，他主要是扮演幕後角色，以穩健的行政能力為賣點，累積了不少實績。民進黨方面雖對其能力有所批評，但與民進黨優秀的副市長、副縣長相比，他的表現應該毫不遜色。

小笠原欣幸指出，蘇巧慧則是在新北市第5選區三度當選的立法委員。她是曾任台北縣長、行政院長的蘇貞昌之女，雖然是政二代，不過長期以來在教育、托育、福利等領域持續耕耘，走出自己的問政路線。國民黨方面雖對其從政表現有所批評，但與國民黨優秀的政二代相比，她的表現應該也毫不遜色。就候選人條件而言，李四川與蘇巧慧可謂難分高下、旗鼓相當。

小笠原欣幸表示，市民對已執政兩任8年的侯友宜市長評價相當高。李四川以地方行政專家之姿，訴求延續侯市政；蘇巧慧則避免批評侯市長，強調民生相關議題，主打新北市的嶄新發展。

分析《鉅聞天下》民調調查方式

小笠原欣幸提到《鉅聞天下》的民意調查，針對這場新北市長選舉，近期有一份新的支持度調查出爐。進行調查的是新興網路媒體《鉅聞天下》，這是一家在日本幾乎不為人知的媒體。不過，其調查方法論承襲自原《菱傳媒》的網路民調作法（《菱傳媒》因故於2025年停止營運）。在台灣，民調方法依然以電話民調（僅市話，或市話與手機併用）為主流，原《菱傳媒》則是在台灣首度正式引進透過網路進行民調的方法。這與常見的網路人氣投票那種「網路投票」，是截然不同的兩回事。

小笠原欣幸指出，在日本，大型媒體的民調也迅速擴大採用網路調查，並且已繳出具體成果。在今年2月的日本眾議院議員選舉中，《朝日新聞》在投票前1週預測「自民黨與維新會合計將超過300席」，並且精準命中，其選區情勢調查便是以大量的網路使用者作為調查對象。網路調查的優勢在於，相較於電話調查，經費非常低廉，並且能取得大量樣本，因此得以確保不遜於電話調查的準確度。

李四川小幅領先

接著，小笠原欣幸說，李四川小幅領先，市長選舉的支持度，李四川為50.84%，蘇巧慧為44.06%，結果顯示國民黨李四川領先約6.7個百分點。距離投票還有4個月，選情仍會變化的前提下，筆者想僅就現階段能夠解讀的部分先做整理。

▼鉅聞民調。（圖／鉅聞民調提供）

▲▼鉅聞民調。（圖／鉅聞民調提供）

小笠原欣幸指出，在這份調查中，「未決定」僅占3.40%。由於調查採取接獲推播通知後作答的方式，受訪者多半已有明確的支持對象，因此「未決定」比率偏低屬於正常現象。《鉅聞天下》的調查與4年前《菱傳媒》的調查相互對照，並提供詳細的交叉分析數據，對研究者而言非常方便。只不過樣本數1766份，以網路調查而言偏少，期待未來的樣本數能大幅增加。

在新北「藍白合」政黨支持度高於綠　中立選民支持李四川較高

小笠原欣幸提到，現階段李四川以小幅差距領先，其原因可以從新北市的政黨支持度獲得解釋。在《鉅聞天下》的政黨支持度調查中，居首的民進黨為33.02%，緊隨其後的國民黨為32.09%，民進黨雖然位居第一，但與國民黨的支持度相當接近。第三名則是台灣民眾黨的5.86%。若將國民黨與民眾黨兩個在野黨的支持度合計，將比民進黨高出4.93個百分點。因此在新北市，藍白合的支持度高於綠。

小笠原欣幸表示，民進黨支持者有98.69%支持蘇巧慧，國民黨支持者有96.55%支持李四川，而民眾黨支持者則有81.97%支持李四川。也就是說，朝野政黨的支持者都以極高的比率支持自己陣營的候選人。

小笠原欣幸提到，此外，「中立」（沒有政黨偏好的選民，包含選人不選黨）當中，支持李四川的比率也高於蘇巧慧。這樣的結構，造就了李四川的領先。

小笠原欣幸指出，將各黨支持度與4年前相比，民進黨上升3.11個百分點，國民黨上升5.86個百分點，民眾黨則下滑1.73個百分點。另一方面，「中立」從4年前的30.82%降至23.52%，下滑了7.30個百分點。從新北市的政黨支持度來看，民進黨與國民黨的支持度都在上升，但國民黨的上升幅度更大；相反地，民眾黨與「中立」則呈現下滑。

小笠原欣幸指出，兩大黨上升幅度合計8.97個百分點，與民眾黨及「中立」下滑幅度合計9.03個百分點，兩者幾乎一致。由此可以看出，新北市正出現回歸兩大黨的趨勢，標榜「超越藍綠」的民眾黨陷入了苦戰。

小笠原欣幸表示，同時，也藉此一併檢視其他小黨的支持度。時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、綠黨這4個政黨已在2025年達成合作共識，成立名為「台灣前進」的平台。這4個小黨在新北市的支持度合計為2.23%。雖然現階段支持度偏低，但偏好第三勢力或非兩大黨的選民始終存在，視情況甚至可能成為民眾黨的競爭對手，因此4個小黨的動向同樣值得關注。

支持年齡層與性別的顯著差異

小笠原欣幸提到，觀察各年齡層男女的支持度，蘇巧慧在20-29歲女性中獲得58.30%的高支持度，遠遠高於李四川的35.25%。然而在同樣20-29歲的男性當中，卻換成李四川獲得54.98%的高支持度，大幅領先蘇巧慧的32.86%。就20-29歲整體而言，兩人的支持度幾乎都是45%，呈現五五波的局面。另一方面，30-39歲與40-49歲不分男女都由蘇巧慧領先；50-59歲與60歲以上，則不分男女都由李四川領先。

小笠原欣幸說，新北市50歲以上的族群中，存在外省人第二代與退休軍公教這些國民黨的基本盤，而且這個族群的投票率也很高，對李四川而言是有利的條件。另一方面，蘇巧慧則獲得20-29歲女性的高度支持，意味著她主打親子牌的選戰策略已收到部分成效。年輕女性族群有可能在網路上帶動新的風潮，值得關注。

小笠原欣幸說，對蘇巧慧而言，會希望將這股支持進一步擴展到20-29歲的男性；反過來說，李四川既然在20-29歲男性中已有基礎，自然會希望將支持延伸到女性身上。

小笠原欣幸強調，另外，李四川被稱為「川伯」，這個暱稱雖然帶來親切感，但同時也給人「年紀相當大」的印象。圍繞著20-29歲選民的攻防將如何發展，對這場選戰極為重要。

侯友宜市長與賴清德總統的滿意度影響

小笠原欣幸也指出，已執政兩任8年的侯友宜市長，滿意度高達68.28%，不滿意度則為30.95%，滿意度足足高出37個百分點。另一方面，新北市民對賴清德總統的滿意度為43.42%，不滿意度為56.58%，不滿意度高出13個百分點。兩者截然不同。不過，市長與總統的滿意度不宜相提並論，個別討論會比較妥適。

小笠原欣幸指出，首先，侯市長的高滿意度，對訴求延續侯市政的李四川而言是有利條件。不過另一方面，選民也可能對國民黨的長期執政產生厭倦感。在藍綠各有固定支持者的同時，也存在人數雖少、卻試圖尋求平衡的中間選民。侯友宜與李四川兩人的候選人特質存在微妙差異，對侯市政的高評價能否原封不動地轉移到李四川身上，目前還無法斷言。一旦出現對國民黨長期市政的厭倦感，就會成為對蘇巧慧有利的條件。

小笠原欣幸指出，對賴總統的不滿意度高於滿意度，意味著在新北市的選舉中，賴總統（黨主席）最好不要太常站上第一線。隨著民進黨長期執政，社會上對民進黨的反感確實存在，去年大罷免以大失敗收場，也對民進黨造成扣分。

小笠原欣幸強調，從新北市的支持結構來看，民進黨若持續訴求「抗中保台」或「在野黨親中」，雖然有助於鞏固自身陣營，但新北選戰幾乎肯定會落敗。淡化政黨色彩、聚焦民生議題，將是必然的做法。對蘇巧慧陣營而言，把選戰導向候選人之間的對決，而非政黨對決，將會是致勝的策略。

現階段勢均力敵

最後，小笠原欣幸總結，賴總統在新北市的滿意度雖然是一項重要因素，但同時也必須將國民黨鄭麗文主席的民調納入考量。在美麗島民調中，鄭麗文主席的信任度，數字上比賴總統低了不少。主席若太常站上第一線，反而可能對國民黨不利。話雖如此，在選戰過程中，主席闡述自家政黨的理念與政策本屬理所當然，若不那麼做，信任度或滿意度也不會提升。

小笠原欣幸說，此外，不能只把眼光放在11月的地方選舉，還需要能夠銜接後續2028年總統大選的選戰策略。這是鄭主席與賴主席都同樣需要面對的課題，也是各陣營在擬定選戰策略時非常棘手的因素。

小笠原欣幸說，這次的新北市長選舉，是男性政壇老將與女性中生代候選人，一邊鞏固自身陣營，一邊發揮彼此不同的特色，展開硬碰硬的全面對決。自去年已有很多民調出爐，而且出現不同的數字。但大趨勢來看，從去年的李四川大幅領先，轉變為今年的小幅領先，蘇巧慧逐漸縮小距離，而這次《鉅聞天下》的民調也落在此趨勢中。

小笠原欣幸認為，距離投票還有4個月，現階段應可將其視為勢均力敵的情勢。尤其圍繞著20多歲選民的攻防戰將備受矚目。哪一方陣營能夠充分發揮智慧與謀略，將是未來4個月的觀察重點。

▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

▲▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

本次調查是由《鉅聞天下》新聞網委託皮爾森數據負責執行，經費來源為《鉅聞天下》新聞網。針對新北市年滿20歲以上之網路人口，從2026年7月6日至2026年7月11日，共計進行6天，當中有效樣本為1766份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.30%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2026年5月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

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