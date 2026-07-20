「太保探險趣」周末登場　親子削地瓜、摸菇菇體驗感爆棚

▲嘉義太保市公所推「太保探險趣」深度遊！親子化身職人體驗在地產業魅力 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了深度推廣嘉義太保在地產業與職人精神，太保市公所於 7 月 18、19 日週末舉辦「太保探險趣」系列活動。透過一連兩天的產業實境體驗，吸引許多親子家庭走進工廠，將產業知識轉化為親手實作的感動。

本期活動聚焦在地特色產業，推出兩大職人工作坊：

勇伯地瓜酥職人（7/18）： 採採分組輪替制，學員分別於「影片解說區」、「削洗地瓜區」及「包裝封口區」進行深度體驗，全方位掌握製作工藝。尾聲更安排烤地瓜球品嚐、冬瓜茶及有獎徵答，現場熱鬧非凡。

台灣菇菇職人（7/19）： 宛如「菇類百科大解密」，不僅進行四種菇類食農教育與太空包種植技術解析，更讓孩子親手觸摸菇類、彩繪菇菇圖卡及品嚐烤杏鮑菇，寓教於樂。

太保市長鄭淑分表示，「太保探險趣」將產業現場轉化為開放的教育場域，讓民眾親眼看見產品背後的工序與用心。此種體驗式學習不僅吸引親子踴躍參與、重新認識家鄉，更打造出寓教於樂的新體驗，成為太保產業觀光的新亮點。

隨著週末活動圓滿落幕，「太保探險趣」成功將在地產業精神轉化為親子間的珍貴記憶。公所未來也將持續推動多元體驗，讓太保特色產業持續發光發熱。