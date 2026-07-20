　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

▲桃園新增2例日本腦炎病例

▲日本腦炎傳播途徑。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市上周新增2例日本腦炎確定病例，分別為蘆竹區56歲及63歲男性，目前皆住院治療中。市府衛生局20日表示，該局接獲通報後，立即完成個案疫情調查及居住地、活動地周邊環境調查，並於鄰近豬舍、水稻田及鴿舍等高風險場域設置誘蚊燈，加強病媒蚊監測、環境巡查及衛教宣導。

經疫調2名個案活動地點未重疊，初步研判均為住家周邊感染的散發個案。衛生局表示，今年截至7月17日止，桃園市累計4例日本腦炎確定病例，目前正值流行高峰期。除持續辦理疫情調查、病媒蚊監測及高風險場域環境巡查外，也與桃園市政府農業局動物保護處合作，輔導轄內養豬場於豬舍周邊加設捕蚊燈，加強病媒蚊密度監測及防治工作。

▲桃園新增2例日本腦炎病例

▲日本腦炎傳播途徑。（圖／衛生局提供）

衛生局指出，日本腦炎流行季為每年5月至10月，以6月至7月為高峰，主要透過三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊等病媒蚊傳播，病媒蚊多孳生於水稻田、池塘、灌溉溝渠及豬舍、鴿舍等周邊環境，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

暑假期間民眾前往露營、踏青、農遊等戶外活動機會增加，前往高風險環境時應穿著淺色長袖衣褲，並使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或IR3535等有效成分的防蚊藥劑；住家鄰近高風險場域者，也應加強紗窗、紗門及居家防蚊措施，避免病媒蚊叮咬。

衛生局提醒，日本腦炎潛伏期約5至15天，多數感染者無明顯症狀，但少數可能出現高燒、劇烈頭痛、嗜睡、意識改變或抽搐等腦炎症狀，嚴重者可能留下神經系統後遺症。民眾如有疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史及暴露史，以利及早診斷與治療。相關防治資訊可至桃園市政府衛生局網站查詢或撥打1999市民服務專線洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
萌翻！亞馬爾3歲弟弟狂奔全場找哥哥　轉身「寶寶版世界盃」開踢
被動元件跌慘！3檔提前開獎
毒油風暴不忍了！國民黨團提修《食安法》　最重可罰10億元
國巨腰斬！股民苦笑「謝謝提前過聖誕」　萬人淚崩：叮叮噹
快訊／謝賢過世　謝霆鋒證實悲痛發聲
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

温世政贈陳紀衡珍藏鐵道模型組　共推集集鐵道復興雙主軸政策

暑假3C使用進入高峰　台南多管齊下提升學生網路自控力

馬祖前進高雄「大港閱冰」　戰地文化、美食吸引南台旅客

70名身障友暢遊台南！屏東救國團攜手蔣月惠　無礙旅行傳遞愛

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

温世政贈陳紀衡珍藏鐵道模型組　共推集集鐵道復興雙主軸政策

暑假3C使用進入高峰　台南多管齊下提升學生網路自控力

馬祖前進高雄「大港閱冰」　戰地文化、美食吸引南台旅客

70名身障友暢遊台南！屏東救國團攜手蔣月惠　無礙旅行傳遞愛

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

她熱情告白「愛我的工作」爽又療癒！網佩服：真的不容易

經典一幕重現！西班牙公主相隔16年再捧大力神盃　網友直呼感動

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

講完電話！客戶「下秒1舉動」他錯愕　網嘆：沒禮貌日常

10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆

88歲翁在家睡覺「遭花豹叼走」！　拖行500m頸部重創慘死

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

爛醉上路丟了命！嘉義台18線騎士逆撞對向噴飛亡　酒測值1.32破表

武動全能體育嘉年華9月登場　相約華山一起探索運動樂趣

【很歹勢】潘孟安解釋推記者風波　當事記者緊跟「關心健康」

地方熱門新聞

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

快訊／花蓮部分地區7/20停班停課

中原大學量子資訊中心　培育量子新世代　

桃園置地廣場航高疑義案　市府提出六點說明

南消強化繩索救援戰力西港分隊實境操演提升義消專業

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

13天12夜腳踏車環島啟程黃絲帶愛網陪弱勢兒少勇敢逐夢

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

吃芒果冰也學救命術！安南消防設攤宣導防火、CPR一起帶回家

台南紙錢專爐燒不停！清明後再湧150噸環保局籲「以功代金」

致癌油風暴延燒　李欣發起國賠與求償連署

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑被害人求償30萬敗訴

台南8年新增14處環教場所25處通過認證居南台灣第1

國軍演習！彰化和美交管封路至7／20

更多熱門

相關新聞

今夏4病毒同時活躍！　醫示警「別當一般感冒」

今夏4病毒同時活躍！　醫示警「別當一般感冒」

胸腔暨重症科醫師黃軒示警，今年夏季需要提防的不只單一流感病毒，還有4大病毒來勢洶洶，包括腸病毒、新冠病毒、日本腦炎及登革熱同時活躍，若出現相關症狀，不要以為一切只是感冒，以免錯過重症警訊。

國內連爆3起日本腦炎　意識改變收治加護

國內連爆3起日本腦炎　意識改變收治加護

桃園送上3500元健康大禮　免費篩檢潛伏結核感染

桃園送上3500元健康大禮　免費篩檢潛伏結核感染

文山區住戶突被通知有登革熱　北市衛生局曝疫調結果

文山區住戶突被通知有登革熱　北市衛生局曝疫調結果

快訊／史上最小日本腦炎！未滿1歲嬰發病20天確診

快訊／史上最小日本腦炎！未滿1歲嬰發病20天確診

關鍵字：

桃園衛生局日本腦炎防疫機制

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面