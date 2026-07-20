桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

▲日本腦炎傳播途徑。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市上周新增2例日本腦炎確定病例，分別為蘆竹區56歲及63歲男性，目前皆住院治療中。市府衛生局20日表示，該局接獲通報後，立即完成個案疫情調查及居住地、活動地周邊環境調查，並於鄰近豬舍、水稻田及鴿舍等高風險場域設置誘蚊燈，加強病媒蚊監測、環境巡查及衛教宣導。

經疫調2名個案活動地點未重疊，初步研判均為住家周邊感染的散發個案。衛生局表示，今年截至7月17日止，桃園市累計4例日本腦炎確定病例，目前正值流行高峰期。除持續辦理疫情調查、病媒蚊監測及高風險場域環境巡查外，也與桃園市政府農業局動物保護處合作，輔導轄內養豬場於豬舍周邊加設捕蚊燈，加強病媒蚊密度監測及防治工作。

▲日本腦炎傳播途徑。（圖／衛生局提供）

衛生局指出，日本腦炎流行季為每年5月至10月，以6月至7月為高峰，主要透過三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊等病媒蚊傳播，病媒蚊多孳生於水稻田、池塘、灌溉溝渠及豬舍、鴿舍等周邊環境，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

暑假期間民眾前往露營、踏青、農遊等戶外活動機會增加，前往高風險環境時應穿著淺色長袖衣褲，並使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或IR3535等有效成分的防蚊藥劑；住家鄰近高風險場域者，也應加強紗窗、紗門及居家防蚊措施，避免病媒蚊叮咬。

衛生局提醒，日本腦炎潛伏期約5至15天，多數感染者無明顯症狀，但少數可能出現高燒、劇烈頭痛、嗜睡、意識改變或抽搐等腦炎症狀，嚴重者可能留下神經系統後遺症。民眾如有疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史及暴露史，以利及早診斷與治療。相關防治資訊可至桃園市政府衛生局網站查詢或撥打1999市民服務專線洽詢。