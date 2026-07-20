考不上公務員！印度高材生「落榜近50次」輕生：爸爸對不起

▲阿南德以全系第1名、全邦第3名的優異成績畢業。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度23歲電機工程系畢業生阿南德（Anand Kumar）獨自在家時身亡，他留下一封親筆遺書給父親，為自己參加公務員考試將近50次卻仍落榜道歉。

《新德里電視台》20日報導，事發當天，全家人返回比哈爾邦（Bihar）老家為他的哥哥籌備婚事，只剩下阿南德獨自留在北方邦坎普爾市（Kanpur）的住處。

稍後，家中幫傭敲門卻遲遲沒人應門，緊急通知鄰居與警方，但為時已晚。警方破門而入時，發現阿南德的遺體與一封遺書，「爸爸，對不起，我考了將近50次公職考試，但都沒有成功，請原諒我。」

"Sorry, Dad, I Tried 50 Times For Government Job": BTech Gold Medallist Kills Self In UPhttps://t.co/tH5RUSZuGP pic.twitter.com/s8Xe1JaNCV — NDTV (@ndtv) July 20, 2026

阿南德2024年以全系第1名的優異成績，畢業於坎普爾市私立工程學院「帕蘭維爾·辛格理工學院（PSIT）」。他的學業表現更在全邦排名第3，曾接受邦長親頒金牌，可謂前途一片大好。

畢業後，阿南德先在國家電力傳輸公司完成1年實習，接著投入準備公職考試，未料陸續參加鐵路、人事遴選委員會、銀行及教育部門等多場招募考試，卻無一錄取。

阿南德的父親拉吉庫馬爾（Rajkumar）是一家土木工程和基礎設施公司的退休員工，他事後向媒體坦言，接連失敗讓兒子「在過去幾個月承受巨大的精神壓力」。

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