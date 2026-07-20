爛醉上路丟了命！嘉義台18線騎士逆撞對向噴飛亡　酒測值1.32破表

▲台18線53.1K處，酒駕騎士超車到對向，慘遭自小客迎面撞死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣番路鄉台18線53.1K處19日發生一起死亡車禍，嚴姓男子(71歲)騎乘機車下山時，疑似酒駕超車不慎逆向撞上對向上山的自小客車，當場噴飛失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，今(20日)相驗後檢方認定為嚴男疑似胸腹嚴重挫傷合併腹內出血，疑似脾臟破裂，左前臂閉鎖性骨折死亡。

警方調查，嚴男19日中午11時45分騎車沿台18線下山，疑似為了超車駛入對向車道，造成林姓男子(42歲)駕駛的自小客閃避不及，當場迎面撞上，嚴男連人帶車重摔在地，緊急送往聖馬爾定醫院搶救後仍於下午1時26分傷重不治，林男與乘客則無傷。

今天嘉義地檢署會同法醫進行相驗，認為嚴男疑似胸腹嚴重挫傷合併腹內出血，疑似脾臟破裂，左前臂閉鎖性骨折死亡，抽血酒精濃度264.1mg/dl，換算呼氣酒測值已達到1.32mg/L，屬極高度酩酊、精神錯亂狀態，等於是在爛醉狀態下上路。

警方呼籲，酒後駕車危害公共安全，警方對此類不法行為絕不寬貸。本分局重申持續查緝酒、毒駕案件的決心不變，全力守護用路人生命安全。在此也提醒所有駕駛人，切勿心存僥倖，執意「酒後開車」，以免鑄成無法挽回的憾事。