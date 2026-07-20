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藏數百台鋰電池機器人！酷澎物流倉庫「恐隨時爆炸」　阻火勢擴散

▲▼位於南韓仁川的「酷澎32物流中心」從18日起開始發生大火，火勢從起火點的6樓蔓延至7樓。（圖／路透）

▲位於南韓仁川的「酷澎32物流中心」從18日起開始發生大火，火勢從起火點的6樓蔓延至7樓。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓電商巨頭「酷澎」（Coupang）位於仁川的物流中心火災持續延燒，至今（20）日已邁入第3天火勢仍未完全撲滅。消防當局發現，起火樓層下方的5樓存放著數百台使用鋰電池的物流機器人，若火勢蔓延恐引發爆炸；同時熱像儀顯示，6樓內部部分區域溫度最高達攝氏300度，增加救援與滅火難度。

根據韓媒《朝鮮日報》，這起火災於18日上午6時54分左右，地點在位於仁川廣域市西海區石南洞的「酷澎32物流中心」，火勢從6樓開始燃燒，並蔓延至7樓。消防當局表示，物流中心面積約2萬8320平方公尺，內部存放大量生活用品等可燃物，加上建築結構複雜，使消防人員進入與排煙作業都面臨困難。

▲▼位於南韓仁川的「酷澎32物流中心」從18日起開始發生大火，火勢從起火點的6樓蔓延至7樓。（圖／路透）

仁川西部消防署長許錫京（音譯）20日表示，目前消防作業最大的關注點是5樓的物流機器人設備。他指出，「5樓有數百台使用鋰電池的物流倉庫機器人」，為避免火勢擴散至該區域，消防單位正集中投入人力與設備進行防護。

許錫京進一步表示，這些物流機器人內含的鋰電池總量，相當於約20輛一般電動車的電池容量。一旦受到高溫影響，可能增加爆炸等危險，因此消防單位持續監控火勢發展，防止燃燒範圍擴大。

消防當局也利用熱像儀無人機掌握建築內部熱源分布，將消防設備集中部署在燃燒較嚴重區域。韓媒《YTN News》所取得的熱像畫面顯示，火災發生的6樓內部仍有大量高溫區域，其中部分位置溫度達攝氏200至300度，黃色區域也維持約100度高溫。

▲▼位於南韓仁川的「酷澎32物流中心」從18日起開始發生大火，火勢從起火點的6樓蔓延至7樓。（圖／路透）

▲▼位於南韓仁川的「酷澎32物流中心」從18日起開始發生大火，火勢從起火點的6樓蔓延至7樓。（圖／路透）

南韓消防專家白承柱（音譯）分析，「高溫可能造成建築結構受損「混凝土恐怕因無法承受熱度而脫落，導致鋼筋暴露，進一步讓結構承受更多熱害，形成惡性循環，增加建築安全風險。」

由於現場高溫與濃煙密布，消防人員目前難以直接進入6樓內部，只能透過特殊設備從外部持續滅火。仁川西部消防署119災難應變課長全宰仁（音譯）表示，「因高溫濃煙影響，內部視線確認與消防人員進入都面臨極大困難」。

截至目前，消防單位已持續超過55小時進行灌救，並維持國家消防動員令。消防當局表示，由於物流中心規模龐大、可燃物眾多，完全撲滅仍需要時間，後續將待火勢控制後，與國立消防研究院、韓國電氣安全公社等單位共同調查起火原因與損害情況。

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