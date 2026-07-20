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敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

▲敏盛綜合醫院51週年院慶

▲桃園敏盛綜合醫院創辦人楊敏盛(右6)和同仁切蛋糕，慶51週年院慶(圖／敏盛提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛綜合醫院20日迎接創院51週年，舉辦「智慧醫療新紀元」院慶活動。創辦人楊敏盛總裁表示，敏盛走過51年，始終堅持以病人為中心，面對AI時代，除持續發展智慧醫療外，更將同仁福祉列為重要使命，打造幸福職場，共同實踐健康台灣願景。　　

楊敏盛說，敏盛綜合醫院秉持「51年守護健康的承諾，51年持續創新的腳步」理念，從傳統醫療一路發展至智慧醫療，近年積極導入先進科技，涵蓋機器人精準手術、智慧病房與護理機器人應用，以及未來教室沉浸式教學等創新發展，持續提升醫療品質、照護效率與人才培育能量，打造兼具科技與人文關懷的智慧醫院。

▲敏盛綜合醫院51週年院慶

▲敏盛綜合醫院健康醫美中心全新啟航。(圖／敏盛提供)

院慶活動於敏盛經國總院舉行，由總裁及院內同仁共同揭開院慶序幕，也安排智慧手術介紹、智慧病房與護理機器人應用展示，以及敏盛健康福祉學院未來教室沉浸式教學展演，完整呈現敏盛在智慧醫療、智慧照護及醫學教育上的最新成果；活動中並播放各部門院慶祝福影片，最後以51週年切蛋糕儀式，共同歡慶敏盛走過半世紀的重要時刻。

▲敏盛綜合醫院51週年院慶

▲愛心捐血活動。(圖／敏盛提供)

敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示，2001 年 5 月 1 日經國總院正式落成啟動，至今剛好滿 25 週年，未來將以「敏盛智醫城」為核心，整合醫院、健檢、藥局及長照資源，打造智慧醫療2.0新典範。敏盛綜合醫院總院長陳文鍾表示，醫院將持續推動機器人手術、智慧病房及AR／VR沉浸式教學，同時完善結婚、生育等員工福利，打造兼具智慧醫療與幸福職場的永續醫療體系。

院慶活動並舉行「健康與美麗座談會」，同步宣告敏盛綜合醫院健康醫美中心全新啟航。同時也於經國總院1樓大門口、舉辦愛心捐血活動，號召民眾挽袖捐熱血，以實際行動傳遞生命希望。

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