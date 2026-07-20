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民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

爸氣回饋最高18%　豐原太平洋百貨流行服飾3折起

豐原太平洋百貨,父親節（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨祭出一系列超值優惠回饋歡慶父親節。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

歡慶父親節，豐原太平洋百貨於7/16(四)-8/9(日)祭出一系列超值優惠回饋在地鄉親，百貨爸氣回饋最高18%，流行服飾最低3折起，全館滿仟送佰、首四日限量加碼禮及卡友專屬好禮同步登場，另有指定運動品牌滿仟現抵及銀行滿額刷卡禮大方送，多重優惠一次到位，感受滿滿回饋與購物驚喜！

7/16(四)-8/9(日)卡友於6F男裝休閒運動、7F寢具家飾當日累計滿5000元送300元，於1-5F+9F(部份除外)化妝品、女鞋、流行服飾、飾品配件當日累計滿5000元送200元；首四日再加碼推出限量好禮，卡友7/16(四)-7/19(日)於1-7F+9F(部份除外)當日累計滿8800元，豪氣加碼送限量【DIAMOND CHEF】高導熱石墨烯不沾烤盤組(市價2880元)。此外，持國泰世華信用卡消費，並選擇樂饗購Level 2權益，再享3%回饋！

豐原太平洋百貨,父親節（圖／豐原太平洋百貨提供）

卡友禮爸氣來襲，活動期間卡友當日滿3000元即可兌換限量好禮：7/16(四)-7/19(日)晶透耐熱玻璃水瓶1750ml，採用硼硅酸耐熱玻璃材質，耐熱溫度可高達400度C，兼具高質感外觀與日常實用機能，讓補水更加安心便利；7/30(四)-8/2(日)推出掛扣不鏽鋼對杯組(250ml/杯)，雙杯設計象徵共享時光，搭配便利掛扣設計，陪伴爸爸隨時享受飲品時刻！

豐原太平洋百貨持續引進人氣餐飲品牌，義式屋古拉爵於7/24(五)盛大開幕！帶來道地義式料理與舒適用餐空間，為在地鄉親帶來聚餐的新選擇。歡慶開幕，推出消費滿額贈古拉爵商品券活動，數量有限、送完為止；此外，豐原太平洋店更加碼推出限定點數兌換活動，可兌換古拉爵限量特色商品。

除了豐富的優惠回饋與全新美食據點外，豐原太平洋百貨在暑假週末也規劃特別活動： 7/18(六)及8/1(六)下午2點於5F funbox舉辦戰鬥陀螺門市G3比賽，歡迎大朋友小朋友帶上最強陀螺裝備，與眾人一齊喊出「3, 2, 1, Go Shoot！」，享受熱血對戰的刺激與樂趣。豐原太平洋百貨誠摯邀請民眾攜手家人歡度溫馨父親節，從購物送禮、超值回饋到精彩活動一次滿足，今夏最爸氣的父親節，盡在豐原太平洋百貨。

豐原太平洋百貨,父親節（圖／豐原太平洋百貨提供）

豐原太平洋百貨,父親節（圖／豐原太平洋百貨提供）

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