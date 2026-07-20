睡了主管又睡尪！「人妻懷上二胎」5年後崩潰：孩越長越像他

▲人妻曾與主管發生關係，懷疑二寶可能是對方的。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者劉維榛／綜合報導

「我真的很愛我先生！」一名人妻坦承，多年前員工旅遊時曾與主管發生關係，同週也和丈夫有房事，之後懷上第二胎。如今孩子越長越大，部分特徵像丈夫，部分卻神似前主管，讓她懷疑生父另有其人。貼文曝光後，網友幾乎一面倒痛批，真正受傷的是丈夫與孩子。

一名女網友在臉書社團《靠北婚姻-社團討論區》表示，她5年前參加員工旅遊時，曾與主管發生關係，同一週也和丈夫進行房事，之後發現懷上第二胎。原PO坦言，當時和主管發生關係只是一時追求新鮮感，並沒有真的想破壞家庭。

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後來原PO發現懷孕時，已經錯過終止妊娠的時間，加上婆家曾承諾，若第二胎是男生，願意過戶一套房子給她，因此最後決定把孩子生下來。如今孩子逐漸長大，孩子部分長相與神情和丈夫相似，但某些特徵又像極了當年的主管，讓原PO不斷回想當時的時間點，卻始終無法靠外貌判斷答案。

原PO強調，她知道自己最大的錯誤是不忠且沒有做好避孕，但仍聲稱自己深愛丈夫，當初只是短暫迷失，從未想過事情會演變至今。

網友一面倒開轟：受傷的是老公跟小孩



文章曝光後，底下網友紛紛開轟，「你老公好可憐」、「離一離比較好，等孩子越來越大，老公發現孩子的外貌和個性跟他不一樣，加上認識的人跟老公說，孩子跟公司主管很像時，到時孩子更可憐，母親犯賤卻害了無辜的孩子」、「有什麼好痛苦啊，有想過小孩子的感受嗎？其他人都比你更痛苦的」；不過也有質疑真實性，「反串吧」。