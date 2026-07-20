28歲大馬女二婚嫁「82歲阿公」！爺孫戀差54歲　甜喊：他最懂我

▲旺諾法蒂哈嫁給大自己54歲的伊斯蘭治療師。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞28歲女子旺諾法蒂哈近日在網路上引發熱烈討論，原因是她選擇嫁給大她整整54歲的老翁、82歲的伊斯蘭治療師莫赫達，兩人於6月24日正式完婚，而這段婚姻也因為懸殊的年齡差距引起外界議論。對此，旺諾法蒂哈表示，年齡對他們而言從來就不是問題。

曾因神秘火災事件備受關注

旺諾法蒂哈並非第一次成為媒體焦點。她在家中排行第二，過去曾因家中接連發生無法解釋的詭異火災，吸引各大媒體爭相報導。她也因此被冠上「神秘火女孩」的稱號。她坦言那段經歷相當艱辛，外界更一度質疑她的精神狀況，讓她承受了不少壓力。

相識2年決定攜手 家人起初強烈反對

她與82歲丈夫莫赫達相識於2年前，隨著相處時間增加，感情逐漸升溫。當旺諾法蒂哈決定結婚時，88歲的祖母與其他家人都反對這門婚事，儘管如此，旺諾法蒂哈仍然決定要與丈夫相守一生。莫赫達育有7名子女，年齡介於42歲至61歲之間，前妻已於2月辭世。

這段婚姻是最適合自己的選擇

旺諾法蒂哈受訪時說明，她在深思熟慮之後才做出這個決定。她認為丈夫身為伊斯蘭治療師，最能理解她長期以來的處境，也能持續給予她所需的療癒支持。她也透露，自己曾有過一段婚姻，對象是一名40多歲的男性，但那段關係僅維持了1年便告終。

出門常被誤認祖孫 她笑說不在意

婚後旺諾法蒂哈與丈夫一同出現在公共場合時，旁人經常將他們誤認為是爺孫。對此，她表示，並不在意外界的眼光。她說，自從與丈夫共同生活後，過去那段神秘火災事件所留下的陰影與困擾，如今都已逐漸好轉，她只想珍惜當下的幸福生活。