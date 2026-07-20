　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

快訊／食藥署向政院提報　不合格油品再驗出2批！共7批不合格

▲▼最高檢察署召開「115年地方公職人員選舉檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」，行政院院長卓榮泰、中選會主委游盈隆、內政部部長劉世芳及法務部部長鄭銘謙蒞臨致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰20日上午召開「中聯油脂大豆沙拉油辦理進度會議」，衛福部食品藥物管理署於今日會議提報檢驗結果，中聯公司4月到6月產製的30批油品中，除已確認不合格的5批油品不再重複抽驗，以及1批因外銷而無檢體外，其餘24批均完成檢驗。其中，有3批尚未出貨，檢驗結果均符合規定；而其餘21批已出貨油品，經抽驗上游原油及下游終端產品，確認再驗出2批油品不合格；因此，共計有7批油品檢驗不合格。

卓榮泰上午邀集衛福部、財政部、法務部、經濟部、農業部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，就中聯油品事件檢驗結果、《食品安全衛生管理法》及相關子法修正規劃進度進行討論。

行政院表示，針對中聯油脂公司115年4月至6月生產的30批油品，卓榮泰於7月13日主持專案會議時指示，必須於一週內完成所有檢驗作業，以確認風險程度。

衛福部食品藥物管理署於今日會議提報檢驗結果，中聯公司4月到6月產製的30批油品中，除已確認不合格的5批油品不再重複抽驗，以及1批因外銷而無檢體外，其餘24批均完成檢驗。其中，有3批尚未出貨，檢驗結果均符合規定；而其餘21批已出貨油品，經抽驗上游原油及下游終端產品，確認再驗出2批油品不合格；因此，共計有7批油品檢驗不合格。

行政院表示，檢驗合格油品批次將提送食藥署明天（21日）召開之「食品風險評估諮議會」，由委員進行風險評估，並研議後續處理措施。另食藥署已委託食品工業發展研究所成立獨立調查小組，明日將進廠全面檢視製造及品質管理流程，儘速釐清事故原因及責任歸屬，預計將於一週內完成調查，並適時公布調查結果。

卓榮泰表示，為保障國人食品安全，杜絕不肖業者隱匿違規情事，衛福部將於本週四（7月23日）行政院院會提出《食品安全衛生管理法》及相關子法修正草案。

本次修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向為核心，提出十大修法重點，包括：「增訂」高風險食品業者自主檢驗頻率、「增訂」特定食品業者自設實驗室認證制度、「增訂」實驗室管理及通報義務、「增訂」第三方驗證機構抽樣及通報機制、「增訂」地方主管機關風險導向查核機制、「強化」業者異常通報責任及加重遲延、隱匿或不實通報之處罰、「擴大」高風險業者追溯追蹤、「增訂」罰鍰執行保全機制、「增訂」重大食安事件中央指揮機制，以及「明確」違規產品下架、預防性下架及重新上架管理原則。

卓榮泰強調，本次修法將充分參酌中聯油脂案查處經驗、風險評估結果及各界建議，持續精進食品安全管理制度，透過完善法制與管理機制，全面提升食品安全治理量能，建立更周延的食品安全防護體系，守護國人健康。

最後，卓榮泰重申，嚴格把關食品安全，讓國人買得安心、吃得放心，是政府推動食安工作的最高原則。面對此次中聯油品事件，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則，一切依法行政、依科學證據處理，落實「有查廠、有流向、有下架」，並即時向社會說明檢驗結果及處理進度，以最高標準守護國人健康、保障消費者權益，並維護產業穩定發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
萌翻！亞馬爾3歲弟弟狂奔全場找哥哥　轉身「寶寶版世界盃」開踢
被動元件跌慘！3檔提前開獎
毒油風暴不忍了！國民黨團提修《食安法》　最重可罰10億元
國巨腰斬！股民苦笑「謝謝提前過聖誕」　萬人淚崩：叮叮噹
快訊／謝賢過世　謝霆鋒證實悲痛發聲
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營列新北為「進取區」　李四川：希望民進黨能多關心食安

快訊／食藥署向政院提報　不合格油品再驗出2批！共7批不合格

毒油風暴不忍了！國民黨團提修《食安法》　最重可罰10億元

羅智強「反毒油」廣告車上路！將跑遍台北12行政區　抗議傲慢賴政府

曾請侯友宜說明未現身！　監院：鄭南榕自焚案執法有違比例原則

725上凱道前鄭麗文、蔣萬安先合體　國民黨22日提名6首長拚連任

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

藍小雞絕食還好嗎？　綠委推薦3方式優雅退場：前輩走的路就是明燈

蔣萬安號召725上凱道反毒油 ！王惠美力挺參加：國安層級重大事件

探視絕食藍青年　盧秀燕預告反毒油國是會議「最快明宣布時間」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

綠營列新北為「進取區」　李四川：希望民進黨能多關心食安

快訊／食藥署向政院提報　不合格油品再驗出2批！共7批不合格

毒油風暴不忍了！國民黨團提修《食安法》　最重可罰10億元

羅智強「反毒油」廣告車上路！將跑遍台北12行政區　抗議傲慢賴政府

曾請侯友宜說明未現身！　監院：鄭南榕自焚案執法有違比例原則

725上凱道前鄭麗文、蔣萬安先合體　國民黨22日提名6首長拚連任

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

藍小雞絕食還好嗎？　綠委推薦3方式優雅退場：前輩走的路就是明燈

蔣萬安號召725上凱道反毒油 ！王惠美力挺參加：國安層級重大事件

探視絕食藍青年　盧秀燕預告反毒油國是會議「最快明宣布時間」

經典一幕重現！西班牙公主相隔16年再捧大力神盃　網友直呼感動

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

講完電話！客戶「下秒1舉動」他錯愕　網嘆：沒禮貌日常

10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆

88歲翁在家睡覺「遭花豹叼走」！　拖行500m頸部重創慘死

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

爛醉上路丟了命！嘉義台18線騎士逆撞對向噴飛亡　酒測值1.32破表

武動全能體育嘉年華9月登場　相約華山一起探索運動樂趣

「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷世足決賽輸球又輸人　英媒狠評引熱議

張凌赫自豪「找到適合聲線」　嗨唱〈戀愛ing〉差點缺氧XD

政治熱門新聞

翻轉！裝潢公司福麥拿不到RDX輸出許可　被國防部解約加罰8398萬

城鎮韌性演習14縣市手機斷網半小時　顧立雄：日後會再擴及其他地方

鉅聞民調／李四川支持度50.85%、蘇巧慧44.06%　李11選區普遍領先

李四川民調領先6%　蘇巧慧競辦：落後2位數至今證明方向正確

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

民進黨元老張俊宏家法拍　律師提2方法

新民調又是賴瑞隆領先　柯志恩質疑樣本數

賴清德：台灣是獨立國家「憲法名稱是中華民國」　與中共互不隸屬

幕後／赴陸失聯、被盤問高風險族群一次看　6類人是跨境鎮壓對象

率19縣市長參選人登場　賴清德3原則拚選戰：選民進黨是選更好生活

在野喊話嚴審大刀砍　擬統刪總預算600億

快訊／新潮流大贏家！綠中常委改選出爐　湧言會獲邁系奧援驚險保1

藍小雞接力絕食　林楚茵酸「比168還短」：輪流絕食就是輪流吃飯

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

更多熱門

相關新聞

快訊／中聯油脂收到衛福部600萬罰單　但駁斥油品逾期指控

快訊／中聯油脂收到衛福部600萬罰單　但駁斥油品逾期指控

中聯油脂今（20）日發布重大訊息，證實已收到衛福部600萬元罰單，並表示將依相關規定辦理。不過，公司也針對外界指稱其中一批油品逾期未申報的說法提出反駁，強調該批油品於7月1日生產入庫，依法申報期限應為8月10日，並非逾期未申報。

藍提修《食安法》　最重可罰10億元

藍提修《食安法》　最重可罰10億元

卓榮泰：完成所有批號油品檢驗　食安法修法草案23日送行政院會

卓榮泰：完成所有批號油品檢驗　食安法修法草案23日送行政院會

藍白欲砍衛福部預算　綠黨團：民眾不想看守護食安能力被刪減

藍白欲砍衛福部預算　綠黨團：民眾不想看守護食安能力被刪減

藍小雞接力絕食　林楚茵酸「比168還短」：輪流絕食就是輪流吃飯

藍小雞接力絕食　林楚茵酸「比168還短」：輪流絕食就是輪流吃飯

關鍵字：

中聯油脂食安風暴檢驗不合格卓榮泰食安修法

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面