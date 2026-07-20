快訊／食藥署向政院提報　不合格油品再驗出2批！共7批不合格

▲行政院院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰20日上午召開「中聯油脂大豆沙拉油辦理進度會議」，衛福部食品藥物管理署於今日會議提報檢驗結果，中聯公司4月到6月產製的30批油品中，除已確認不合格的5批油品不再重複抽驗，以及1批因外銷而無檢體外，其餘24批均完成檢驗。其中，有3批尚未出貨，檢驗結果均符合規定；而其餘21批已出貨油品，經抽驗上游原油及下游終端產品，確認再驗出2批油品不合格；因此，共計有7批油品檢驗不合格。

卓榮泰上午邀集衛福部、財政部、法務部、經濟部、農業部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，就中聯油品事件檢驗結果、《食品安全衛生管理法》及相關子法修正規劃進度進行討論。

行政院表示，針對中聯油脂公司115年4月至6月生產的30批油品，卓榮泰於7月13日主持專案會議時指示，必須於一週內完成所有檢驗作業，以確認風險程度。

衛福部食品藥物管理署於今日會議提報檢驗結果，中聯公司4月到6月產製的30批油品中，除已確認不合格的5批油品不再重複抽驗，以及1批因外銷而無檢體外，其餘24批均完成檢驗。其中，有3批尚未出貨，檢驗結果均符合規定；而其餘21批已出貨油品，經抽驗上游原油及下游終端產品，確認再驗出2批油品不合格；因此，共計有7批油品檢驗不合格。

行政院表示，檢驗合格油品批次將提送食藥署明天（21日）召開之「食品風險評估諮議會」，由委員進行風險評估，並研議後續處理措施。另食藥署已委託食品工業發展研究所成立獨立調查小組，明日將進廠全面檢視製造及品質管理流程，儘速釐清事故原因及責任歸屬，預計將於一週內完成調查，並適時公布調查結果。

卓榮泰表示，為保障國人食品安全，杜絕不肖業者隱匿違規情事，衛福部將於本週四（7月23日）行政院院會提出《食品安全衛生管理法》及相關子法修正草案。

本次修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向為核心，提出十大修法重點，包括：「增訂」高風險食品業者自主檢驗頻率、「增訂」特定食品業者自設實驗室認證制度、「增訂」實驗室管理及通報義務、「增訂」第三方驗證機構抽樣及通報機制、「增訂」地方主管機關風險導向查核機制、「強化」業者異常通報責任及加重遲延、隱匿或不實通報之處罰、「擴大」高風險業者追溯追蹤、「增訂」罰鍰執行保全機制、「增訂」重大食安事件中央指揮機制，以及「明確」違規產品下架、預防性下架及重新上架管理原則。

卓榮泰強調，本次修法將充分參酌中聯油脂案查處經驗、風險評估結果及各界建議，持續精進食品安全管理制度，透過完善法制與管理機制，全面提升食品安全治理量能，建立更周延的食品安全防護體系，守護國人健康。

最後，卓榮泰重申，嚴格把關食品安全，讓國人買得安心、吃得放心，是政府推動食安工作的最高原則。面對此次中聯油品事件，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則，一切依法行政、依科學證據處理，落實「有查廠、有流向、有下架」，並即時向社會說明檢驗結果及處理進度，以最高標準守護國人健康、保障消費者權益，並維護產業穩定發展。