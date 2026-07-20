綠營列新北為「進取區」　李四川：希望民進黨能多關心食安

▲李四川20日出席三重義天宮開宮61週年紀念日暨清寒獎助學金頒獎典禮。（圖／李四川競辦提供）

記者蘇靖宸／新北報導

面對2026縣市長大選，民進黨目標「保5、進取5」，其中新北市被列為進取區。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（20日）說，不予置評，現在市民比較關心毒油的來源跟製程問題，希望民進黨能夠多關心一點食安，少一點對選舉的關注。至於最新民調贏對手蘇巧慧6.79個百分點，李四川表示，他會繼續走遍 29 區，聽取所有市民的意見，提出最好的政見。

民進黨昨召開全代會，黨內評估，選戰目標是「保5、進取5」，除守住目前執政的屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣及澎湖縣5席，也力拚新北市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣與基隆市等5個戰區。

李四川20日出席三重義天宮開宮61週年紀念日暨清寒獎助學金頒獎典禮並受訪。媒體詢問，怎麼看這次民進黨對年底的選情，評估新北是進取區？李四川說，有關民進黨的評估，他不予置評，但現在所有市民比較關心的是，到底毒油的毒是怎麼來的？是因為來源的問題，還是製程的問題？他也希望民進黨能夠多關心一點人食安，少一點對選舉的關注。

針對《鉅聞天下新聞網》20日公布新北市長民調，顯示李四川支持度50.85%，與蘇巧慧44.06%差距6.79個百分點，李四川回應，所有民調他都把它當做參考，他會繼續走遍29區，聽取所有市民的意見，提出最好的政見，到現在為止。

李四川表示，已經提出不管是交通、產業、教育、醫療、客家等等政策，他會繼續提出更好的政策，在新北市長侯友宜8年的基礎之下，讓新北市越來越好。