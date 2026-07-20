欠107萬罰鍰不繳！查封BMW經典紅牌重機　水電行老闆秒現身分期

▲水電行老闆積欠107萬元罰鍰，ＢＭＷ經典紅牌重機遭查封。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化一名張姓水電行業者，積欠勞健保費及交通違規罰單共107萬元，彰化分署與彰化監理站同步出擊，隨即將其名下一輛市價高達近百萬元BMW經典紅牌重機查封，張男得知後，隨即主動聯繫，希望能儘速取回車輛，願意辦理分期繳納。

彰化分署表示，張男所經營的水電行滯欠勞工保險費、全民健康保險費及交通罰鍰等合計約72萬元，個人另欠繳使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等約30萬元，總計欠款已逾107萬元。彰化分署依法將其名下BMW紅牌重機查封程序後，明確告知張男如未妥善處理，將續行拍賣等強制執行程序。

▲水電行老闆積欠107萬元罰鍰，ＢＭＷ經典紅牌重機遭查封。（圖／彰化分署提供）

彰化分署指出，該輛遭查封的紅牌重機，登記於從事張姓義務人名下，該車雖為2015年出廠，當年新車售價約百萬元，查封時車況及外觀維持良好，可見平日仍投入相當心力保養。

張男知悉愛車遭查封後，隨即主動與彰化分署聯繫，說明經濟狀況並請求辦理分期繳納，希望能儘速取回車輛。分署將依其收入、財產、負債及履行能力等資料，審酌是否准予分期及後續車輛處理方式；如經核准，張男仍須依約按時繳納，若未履行，分署將依法續行拍賣程序。