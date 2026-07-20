金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

▲金門縣科學展覽代表隊。（圖／金門縣政府教育處提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣科學展覽代表隊參加第66屆中華民國中小學科學展覽會表現亮眼，共有8件作品晉級全國決賽，最終勇奪1件第三名、3件佳作及2件鄉土教材獎，其中金門高中地球與行星科學作品摘下全國第三名，展現金門深耕科學教育的成果。

第66屆全國中小學科學展覽會由桃園市政府教育局主辦，在國立中央大學舉行。金門縣經縣內科展選拔後，共推出8件作品代表參賽，涵蓋國小、國中及高中職三個組別，研究領域包括化學、生物、物理、生活與應用科學、數學、地球與行星科學、電腦與資訊，以及農業與食品等科別。

本屆成績以金門高中最為突出，其中地球與行星科學作品《以校園望遠鏡觀測WASP-33b的光變》，透過校園望遠鏡成功觀測系外行星凌星光變現象，憑藉扎實的天文觀測與數據分析能力勇奪全國第三名；數學作品《十二心圓到八心橢圓─日本定理的延伸思考》則獲得佳作，農業與食品作品《一「丸」打盡，蔬果貢丸》榮獲鄉土教材獎。

國中組方面，物理作品《吸管戲法－以馬格努斯效應初探吸管在空中的運動軌跡》獲得佳作，生活與應用科學作品《請再給我一間便利商店吧！找出金門便利商店最佳拓點》則以結合地方發展議題與資料分析能力，榮獲鄉土教材獎；國小組方面，開瑄國小以研究金門特色植物裸花鹼蓬生長環境與紅化機制的作品獲得佳作，中正國小則從日常洗沐用品切入，探討清潔效果與肌膚溫和性的差異，展現學生從生活中發掘科學議題的能力。

金門縣政府教育處表示，科學展覽不只是競賽，更是培養學生探究精神、問題解決能力與創新思維的重要學習歷程。學生在教師長期陪伴下，歷經觀察、實驗、分析與修正，完成兼具科學性與創意的研究成果。教育處未來將持續推動科學教育扎根，深化探究與實作課程，整合教育資源，培養學生跨域整合與自主研究能力，讓更多金門學子在全國舞台展現實力。