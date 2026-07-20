港交所傳延長交易時間　擬取消午休時段

▲港交所。（圖／翻攝極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

彭博引述知情人士透露，港交所正在考慮延長股票交易時間，以與大多數全球市場保持一致，其中包括取消午休時間的提議。對此，港交所回應，這仍處非常早期的探討階段。

據報導，知情人士指出，港交所最近幾週已將相關計劃傳達給各大經紀商。其中一個方案是交易所提議將股票交易開始時間提早30分鐘，改為早上9點開始，並取消從中午12點開始的一小時午休。

香港是少數仍保留午休時間的主要交易所之一，其他分別是中國大陸交易所和東京交易所。

知情人士透露，港交所也考慮增設盤後交易時段，以掌握美國早盤的交易活動，時間可能在晚上8點至午夜之間。他們補充說，港交所仍將保持下午4點收市，以便進行清算和結算。

知情人士稱，如果設立晚間交易時段，將僅限於少數幾隻規模較大的股票，這些股票更能吸引投資者的注意。另有知情人士表示，香港交易所希望藉此提振那些同時發行美國存託憑證（ADR）的公司的交易量。

知情人士補充說，交易所仍在評估幾項提案，這些提案仍有可能發生變化。他們還表示，交易所將在今年晚些時候，待相關安排更加成熟後，徵求更廣泛的意見。

港交所回應稱，香港交易所致力於不斷提升香港作為國際金融中心的競爭力，正在審查各種機會以加強市場准入，包括交易時間。他們會定期探索各種方案，但目前對現貨市場交易的改進仍處於非常早期的探索階段。任何未來的調整都需要評估市場影響、利害關係人的回饋以及連接安排，包括滬港通和深港通。

香港證監會表示，已與交易所就可能改進交易時間以評估其影響進行初步討論，並將繼續與各利益相關者密切合作。